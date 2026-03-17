PSD solicită Guvernului scutirea fermierilor de la plata accizei și TVA pentru motorină

Fermieri / sursa foto: dreamstime.com
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să aprobe scutirea fermierilor de la plata accizei și TVA-ului pentru motorina utilizată în agricultură, în caz contrar existând posibilitatea majorării costurilor pentru producție și implicit a prețului alimentelor.

PSD așteaptă de la Ilie Bolojan o decizie rapidă pentru reducerea costurilor agricole

Partidul Social Democrat (PSD) îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să aprobe urgent inițiativa ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care prevede scutirea fermierilor de la plata accizei și a TVA-ului pentru motorina utilizată în agricultură.

Blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor”, se arată într-un comunicat de presă al PSD.

Campania de primăvară este în plină desfășurare

Social-democrații arată că fermierii folosesc deja motorină la prețuri ridicate pentru culturile de porumb și floarea-soarelui. Fiecare zi în care premierul nu ia o decizie oficială ar putea conduce, potrivit PSD, la majorarea costurilor pentru producția agricolă și implicit a prețului alimentelor.

Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente! Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină/ha, la un preț fără acciză și TVA”, se mai arată în comunicat.

Daniel Băluță și Sorin Grindeanu. Sursa: Octav Ganea/Inquam photos

Potrivit PSD, din punct de vedere bugetar, impactul măsurii este neutru. Sumele care ar fi scutite prin mecanismul propus ar fi oricum rambursate fermierilor prin sistemul actual de returnare a taxelor pentru motorina utilizată în agricultură. „Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune”, arată social-democrații.

PSD, solicitare către Ilie Bolojan. Fermierii ar beneficia imediat de fonduri suplimentare

În opinia social-democraților, diferența este importantă pentru agricultori, deoarece aceștia nu vor mai trebui să aloce sumele aferente taxelor pentru motorină. Astfel, fermierii vor avea o capacitate mai mare de a face față altor provocări, precum creșterea prețurilor la fertilizanți.

PSD amintește că România este afectată de creșterea prețului internațional al țițeiului, determinată de conflictele din Orientul Mijlociu. „Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Din primele momente de la declanșarea crizei internaționale, miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii de prețuri la carburanți. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională”, se mai arată în comunicat.

