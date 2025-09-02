Social Poluare masivă în Marea Neagră. O pată de petrol se îndreaptă spre Crimeea







Marea Neagră a fost poluată după ce cel puțin 10 tone de produse petroliere au ajuns în apă, în urma unei scurgeri produse pe 29 august 2025, în apropiere de portul rusesc Novorossiisk. Incidentul, confirmat prin satelit, a generat o pată de poluare de suprafață cu o dimensiune estimată la 350 de kilometri pătrați, una dintre cele mai extinse consemnate în regiune, potrivit știripesurse.

Scurgerea de petrol a avut loc pe 29 august 2025, în timpul unei operațiuni de încărcare a unui vas petrolier în portul Novorossiisk, unul dintre cele mai importante centre maritime ale Rusiei la Marea Neagră. Primele estimări, realizate pe 30 august, indicau o pată de aproximativ 75 de kilometri pătrați și un volum de 4–5 tone de produse petroliere.

Cu toate acestea, reevaluările ulterioare, bazate pe imagini din satelit și analize independente, au arătat că dimensiunea și impactul sunt mult mai grave decât se credea inițial.

Expertul rus Serghei Stanicinîi a declarat că pata vizibilă la suprafață reprezintă o situație excepțională: „În practica mea, nu am mai observat o poluare de suprafață atât de extinsă pe mare.”

Stanicinîi a explicat că pelicula este suficient de groasă pentru acest tip de produse petroliere. El a precizat că, în acest moment, pata conține cel puțin 10 tone de petrol și se află la vest de Anapa, existând posibilitatea unui mic impact asupra țărmului nordic al acesteia. Potrivit lui, pata se deplasează spre Crimeea, dar, momentan, trece la sud de strâmtoarea Kerci.

Ca urmare a incidentului, Consorțiul de Conducte Caspice (CPC), operatorul infrastructurii prin care sunt exportate volume mari de petrol din regiunea Mării Caspice, a suspendat activitatea unuia dintre cele trei terminale maritime, VPP-2, pe termen nedeterminat.

CPC transportă în principal petrol din Kazahstan prin Rusia, folosind terminalul din Marea Neagră și dispune de trei puncte de acostare, dintre care unul are rol de rezervă.