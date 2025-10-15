Polițist cercetat penal după ce s-a îmbătat și a spart geamul unei case

Un polițist al Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) al Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman este cercetat penal după a spart geamul unei locuinţe în municipiul Alexandria, când era într-o stare de ebrietate avansată și credea că participă la o descindere.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 27 de ani, angajat al Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) al Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, a spart geamul ușii unei locuințe din municipiul Alexandria în noaptea de 8 spre 9 octombrie, aflându-se sub influența alcoolului.

Incidentul a fost semnalat prin apel la 112 de către proprietara locuinței în jurul orei 02:30. Echipajul de intervenție a identificat imediat persoana implicată, iar conducerea IPJ Teleorman a dispus o anchetă internă prin Biroul Control Intern pentru clarificarea circumstanțelor și stabilirea măsurilor disciplinare.

Testarea polițistului cu aparatul Drugtest, destinată să verifice consumul de substanțe interzise, a indicat că rezultatul a fost negativ, confirmând că nu se aflau sub influența drogurilor în momentul incidentului. Polițistul angajat al Serviciului pentru Acțiuni speciale a spart geamul locuinței după ce a dat cu capul în geam.

În paralel, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria desfășoară cercetări pentru violare de domiciliu și distrugere, după ce polițistul, aflat în timpul liber, a provocat incidentul, ancheta fiind continuată sub coordonarea aceluiași parchet.

Pentru clarificarea situației de fapt, conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern. Anchetă internă are scopul de a stabili cu exactitate circumstanțele incidentuluiși de a determina măsurile disciplinare care se impun.

Oficialii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au declarat că se delimitează categoric de orice comportament care contravine legii și valorilor instituției. Reprezentanții Poliției au precizat că, în urma evenimentului, tânărul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.