Plus-auto.ro, platforma cu cele mai bune oferte pentru vânzare și cumpărare pe piața auto

Pentru românii care vor să facă o tranzacție pe piața auto, platforma plus-auto.ro oferă posibilitatea de-a găsi mașina ideală și nu numai. Cu ajutorul unui motor de căutare care listează cele mai bune oferte pentru autoturisme, motociclete, autoutilitare etc.

Plus-auto.ro devine mai mult decât un marketplace auto – este un loc unde vinzi rapid, cumperi în siguranță și ai la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie pentru o tranzacție simplă și completă.

Pe site există mai multe categorii, din game variate, iar oferta este extrem de bogată: mărci exclusive, mărci premium, mărci de buget, SUV, familie, sport, hibrid, electrice, noi, rulate.

„Am lansat o serie de noutăți care fac platforma mai prietenoasă, mai vizibilă și mai utilă – atât pentru persoanele fizice care își vând mașina, cât și pentru dealerii profesioniști. De la pachete noi de listare, până la servicii complementare auto și design proaspăt, toate schimbările vin cu un singur scop: să îți fie mai ușor să vinzi sau să cumperi o mașină”, declară administratorii plus-auto-ro.

Aceștia anunță și câteva noutăți pe site:

Preț: 10€ (TVA inclus)

Durată: 30 zile

Beneficii:

Preț standard: 50€ (TVA inclus)

Promo: -50% până la 31.12.2025 → doar 25€

Durată: nelimitată, până la vânzare

Beneficii:

Publici orice tip de vehicul: autoturisme, motociclete, autoutilitare sau alte tipuri

Comunici cu potențialii cumpărători direct din platformă

Plătești online rapid și sigur

Salvezi anunțuri ca draft

Acces rapid la istoricul tău: vezi ușor plățile și descarci facturile din contul tău

Datele tale de contact sunt mereu vizibile

Reafișare automată în topul listărilor, lunar

Platforma a atras deja dealeri mari din România, care își listează stocurile printr-un sistem automatizat de integrare API.

Avantaje pentru dealeri:

Trimit anunțurile rapid, fără upload manual

Anunțurile sunt actualizate în timp real

Vizibilitate crescută pentru stocuri mari și variate

Avantaje pentru cumpărători:

Acces la oferte verificate, de la dealeri profesioniști

Stocuri diversificate, în continuă actualizare

Dealerilor deja activi: plus-auto.ro/dealeri

Pe lângă anunțuri, acum găsești și soluții financiare și parteneri specializați direct în paginile de anunțuri:

Leasing – pentru cei care vor să cumpere în rate avantajoase Credit de nevoi personale – alternativă pentru finanțarea rapidă Asigurări (în curând) – CASCO și RCA avantajoase, pentru un pachet complet de siguranță la cumpărarea unei mașini Alți parteneri noi – vor fi adăugați constant, pentru a oferi un ecosistem complet în jurul cumpărării unei mașini

Serviciile le găsești aici