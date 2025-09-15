Plus-auto.ro, platforma cu cele mai bune oferte pentru vânzare și cumpărare pe piața auto
- Nicolae Comănescu
- 15 septembrie 2025, 10:36
- Cei intersați își pot publica anunțurile sau își pot găsi mașina perfectă.
- 1. Pachete noi pentru persoane fizice:
- Sprint – Pornește la drum simplu și rapid
- Maraton – Expunere maximă, pe termen lung
- 2. Integrarea dealerilor prin API
- 3. Servicii complementare
- 4. Refresh vizual si funcții noi pentru utilizatori înregistrați
Pentru românii care vor să facă o tranzacție pe piața auto, platforma plus-auto.ro oferă posibilitatea de-a găsi mașina ideală și nu numai. Cu ajutorul unui motor de căutare care listează cele mai bune oferte pentru autoturisme, motociclete, autoutilitare etc.
Plus-auto.ro devine mai mult decât un marketplace auto – este un loc unde vinzi rapid, cumperi în siguranță și ai la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie pentru o tranzacție simplă și completă.
Pe site există mai multe categorii, din game variate, iar oferta este extrem de bogată: mărci exclusive, mărci premium, mărci de buget, SUV, familie, sport, hibrid, electrice, noi, rulate.
Cei intersați își pot publica anunțurile sau își pot găsi mașina perfectă.
„Am lansat o serie de noutăți care fac platforma mai prietenoasă, mai vizibilă și mai utilă – atât pentru persoanele fizice care își vând mașina, cât și pentru dealerii profesioniști. De la pachete noi de listare, până la servicii complementare auto și design proaspăt, toate schimbările vin cu un singur scop: să îți fie mai ușor să vinzi sau să cumperi o mașină”, declară administratorii plus-auto-ro.
Aceștia anunță și câteva noutăți pe site:
1. Pachete noi pentru persoane fizice:
Sprint – Pornește la drum simplu și rapid
Preț: 10€ (TVA inclus)
Durată: 30 zile
Beneficii:
- Publici orice tip de vehicul: autoturisme, motociclete, autoutilitare sau alte tipuri
- Comunici cu potențialii cumpărători direct din platformă
- Plătești online rapid și sigur
- Salvezi anunțuri ca draft
- Acces rapid la istoricul tău: vezi ușor plățile și descarci facturile din contul tău
- Datele tale de contact sunt mereu vizibile.
Maraton – Expunere maximă, pe termen lung
Preț standard: 50€ (TVA inclus)
Promo: -50% până la 31.12.2025 → doar 25€
Durată: nelimitată, până la vânzare
Beneficii:
- Publici orice tip de vehicul: autoturisme, motociclete, autoutilitare sau alte tipuri
- Comunici cu potențialii cumpărători direct din platformă
- Plătești online rapid și sigur
- Salvezi anunțuri ca draft
- Acces rapid la istoricul tău: vezi ușor plățile și descarci facturile din contul tău
- Datele tale de contact sunt mereu vizibile
- Reafișare automată în topul listărilor, lunar
2. Integrarea dealerilor prin API
Platforma a atras deja dealeri mari din România, care își listează stocurile printr-un sistem automatizat de integrare API.
Avantaje pentru dealeri:
- Trimit anunțurile rapid, fără upload manual
- Anunțurile sunt actualizate în timp real
- Vizibilitate crescută pentru stocuri mari și variate
Avantaje pentru cumpărători:
- Acces la oferte verificate, de la dealeri profesioniști
- Stocuri diversificate, în continuă actualizare
Dealerilor deja activi: plus-auto.ro/dealeri
3. Servicii complementare
Pe lângă anunțuri, acum găsești și soluții financiare și parteneri specializați direct în paginile de anunțuri:
Leasing – pentru cei care vor să cumpere în rate avantajoase Credit de nevoi personale – alternativă pentru finanțarea rapidă Asigurări (în curând) – CASCO și RCA avantajoase, pentru un pachet complet de siguranță la cumpărarea unei mașini Alți parteneri noi – vor fi adăugați constant, pentru a oferi un ecosistem complet în jurul cumpărării unei mașini
Serviciile le găsești aici
4. Refresh vizual si funcții noi pentru utilizatori înregistrați
- Favorite – salvarea mașinilor preferate în listă și notificări imediate în cazul reducerilor de preț saiu ale modificărilor importante
- Salvare căutări – notificări automate atunci când apar vehicule similare;
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.