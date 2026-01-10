Plecarea care schimbă planurile Pro TV. Culisele unei decizii definitive

Irina Rimes nu va mai face parte din juriul „Vocea României” în sezonul următor, au spus surse apropiate postului ProTV pentru România TV. Decizia ar fi fost luată de mai mult timp și confirmată definitiv la finalul celui mai recent sezon.

Artista ar fi intenționat să facă pasul înapoi chiar mai devreme, însă producătorii au convins-o să mai accepte un ultim sezon. După încheierea filmărilor, mesajul transmis conducerii postului ar fi fost unul ferm: colaborarea se oprește aici.

Sursele au spus că plecarea Irinei Rimes nu are legătură cu tensiuni interne sau nemulțumiri profesionale, ci cu o schimbare de priorități. Viața personală a artistei ar fi cântărit decisiv în această hotărâre.

În ultima perioadă, Irina Rimes și-a împărțit timpul între România și Franța, unde locuiește iubitul ei, producătorul David Goldcher. Programul intens al filmărilor pentru „Vocea României”, suprapus peste concerte și proiecte muzicale, ar fi devenit din ce în ce mai greu de gestionat.

Naveta constantă și perioadele lungi petrecute departe de partener ar fi determinat-o să își regândească agenda profesională și să renunțe la proiectele care îi limitau mobilitatea.

De altfel, Irina Rimes a povestit, în trecut, despre relația sa și despre felul neconvențional în care vede lucrurile importante din viață, inclusiv căsătoria.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr și am zis da și aia a fost.”

Această perspectivă explică, potrivit apropiaților artistei, de ce Irina Rimes a ales să își acorde mai mult timp pentru viața personală, chiar cu prețul renunțării la unul dintre cele mai vizibile roluri din televiziune.

Pe lângă aspectele emoționale, decizia ar fi fost influențată și de impactul asupra carierei muzicale. Sursele au povestit că artista a fost nevoită să refuze concerte și colaborări importante din cauza filmărilor, iar echilibrul dintre scenă și televiziune devenise tot mai fragil.

Plecarea Irinei Rimes nu este un caz izolat. În ultimele sezoane, formatul a trecut prin mai multe modificări la nivelul juriului. Recent, și Theo Rose a ales să se retragă, semn că producătorii pregătesc o reconfigurare a emisiunii.

Irina Rimes a devenit jurat în 2018, după plecarea Loredanei Groza, și a rămas una dintre cele mai apreciate prezențe din show. Deși a avut frecvent concurenți în finală, trofeul i-a scăpat de mai multe ori la limită. Fanii emisiunii și-au dat cu părerea pe rețelele sociale și au spus că cele două antrenoare au plecat și din cauza faptului că doar Tudor Chirilă câștigă marele trofeu de ani întregi.

Până în acest moment, ProTV nu a făcut un anunț oficial privind înlocuirea artistei. În culise, însă, se discută deja mai multe variante pentru noua formulă de jurați, fără ca vreun nume să fie confirmat public.