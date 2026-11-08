Până la 450.000 de persoane care au luptat de partea Rusiei sau au avut legături cu războiul din Ucraina ar fi murit de la începutul invaziei, în februarie 2022, potrivit unor date despre care două grupări de hackeri susțin că au fost extrase din sistemele agenției ruse de statistică Rosstat. Informațiile au fost publicate sâmbătă, 7 noiembrie, însă autenticitatea documentelor și estimările privind numărul deceselor nu au fost confirmate independent, relatează Kyiv Independent.

Grupările Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow, care au revendicat un atac informatic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei, au prezentat estimări cuprinse între aproximativ 394.000 și 450.000 de decese asociate războiului din Ucraina.

Hackerii susțin că informațiile provin din sistemul intern Demography al Rosstat, care ar conține date din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Cele două grupări au folosit metode diferite pentru calcularea numărului persoanelor decedate, ceea ce explică diferența dintre estimările publicate.Belarusian Cyberpartisans, organizație formată din hackeri activiști anonimi care se opun regimului condus de Aleksandr Lukașenko în Belarus, a calculat un bilanț de cel puțin 393.881 de morți.

Estimarea a fost realizată pe baza înregistrărilor în care operațiunile militare sunt menționate explicit drept cauză a decesului.

În schimb, gruparea Silent Crow a prezentat un bilanț mai ridicat, de până la 450.100 de persoane.

Metoda utilizată de aceasta include, pe lângă decesele produse în timpul luptelor, și militarii care ar fi murit în alte împrejurări, precum și anumite cazuri în care cauza decesului nu a fost înregistrată.Cifrele se referă astfel la categorii mai largi de decese asociate conflictului, nu exclusiv la militari uciși direct pe câmpul de luptă.

Datele proiectului ucrainean DeepState, care urmărește evoluția frontului folosind informații din surse deschise, indică faptul că Rusia a ocupat aproximativ 73.000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean de la declanșarea invaziei pe scară largă.

Raportarea estimării Silent Crow, de 450.100 de decese asociate războiului, la suprafața ocupată ar indica aproximativ șase persoane decedate pentru fiecare kilometru pătrat cucerit.

Calculul se bazează însă pe cifrele prezentate de hackeri, a căror autenticitate nu a fost stabilită. Publicația Kyiv Independent a anunțat că nu a putut verifica imediat documentele presupus extrase din sistemele Rosstat și nici corectitudinea estimărilor privind pierderile umane.

Potrivit afirmațiilor grupărilor Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow, accesul la rețeaua informatică Rosstat ar fi fost obținut cu aproximativ șase luni înainte de atacul propriu-zis.În această perioadă, hackerii susțin că au colectat treptat documente interne și informații din sistemele instituției.

Operațiunea îndreptată împotriva infrastructurii informatice a agenției ruse ar fi fost lansată în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Rosstat a recunoscut că sistemele sale au fost ținta unor atacuri cibernetice desfășurate între 29 octombrie și 1 noiembrie.

Instituția rusă a negat însă că bazele de date ar fi fost compromise și a respins informațiile privind o eventuală scurgere de documente. Ulterior, agenția a raportat probleme în funcționarea unor servicii și a decis prelungirea termenelor pentru transmiterea anumitor raportări statistice.

Prin urmare, existența atacurilor informatice a fost confirmată de Rosstat, dar presupusa extragere a informațiilor despre decese rămâne contestată.

Autoritățile de la Moscova nu publică un bilanț complet al militarilor ruși morți în războiul din Ucraina, ceea ce limitează posibilitatea verificării independente a pierderilor.

O evidență separată este realizată de publicația rusă independentă Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al BBC și cu voluntari. Până la 6 noiembrie 2026, această investigație identificase nominal 285.881 de militari ruși uciși în Ucraina.

Datele au fost colectate prin cercetări bazate pe surse deschise, care permit identificarea persoanelor decedate.

Jurnaliștii implicați în proiect au avertizat în repetate rânduri că lista este incompletă și că numărul real al militarilor ruși morți este considerabil mai ridicat.Spre deosebire de bilanțul realizat de Mediazona și BBC, estimările de până la 450.100 de decese prezentate de hackeri nu au fost confirmate printr-o verificare independentă a documentelor atribuite Rosstat.