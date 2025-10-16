Social Pictura murală dedicată Nadiei Comăneci prinde viață pe fațada unui bloc din Onești







Lucrările la prima pictură murală din Onești, ce o va înfățișa pe marea gimnastă Nadia Comăneci, sunt în plină desfășurare. Lucrarea, amplasată pe un bloc din zona centrală a orașului, reprezintă un omagiu adus celei mai mari performere din istoria gimnasticii românești.

Proiectul face parte din inițiativa „10 pentru Onești”, coordonată de Asociația de Tineret ONESTIN, și este realizat de echipa ZIDART – Street Art Festival.

Proiectulare ca scop celebrarea moștenirii pe care Nadia Comăneci a lăsat-o generațiilor tinere și lumii întregi. Muralul prinde contur pe blocul nr. 58, cunoscut localnicilor drept blocul „K”, amplasat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz – o locație simbolică, aflată în zona unde gimnasta a locuit și a urmat școala în anii copilăriei.

Deși tema completă nu este încă finalizată, se disting deja trei siluete, dintre care cea mai vizibilă este cea a Nadiei Comăneci, reprezentată purtând tricolorul și însemnele fostei Republici Socialiste România.

Lucrarea marchează începutul unei serii de evenimente care vor celebra, în 2026, 50 de ani de la primul „10 perfect” obținut de Nadia la Jocurile Olimpice de la Montreal. Pictura este finanțată parțial prin Legea 350 și susținută de parteneri locali. „Fiecare pas contează atunci când construim, împreună, un Onești mai frumos, mai creativ și mai unit”, au transmis reprezentanții asociației.

Potrivit Legii nr. 130/2025, anul viitor a fost desemnat oficial „Anul Nadia Comăneci”, pentru a onora performanțele excepționale ale sportivei. Comitetul Olimpic și Sportiv Român va coordona activitățile dedicate acestei aniversări, urmând să propună un calendar național de evenimente sportive, educaționale și culturale.

„Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi autorităţile locale pot aloca fonduri pentru a organiza sau sprijini logistic şi financiar manifestările care marchează această sărbătoare”, se precizează în comunicatul Guvernului.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, au fost în această seară oaspeţii premierului Ilie Bolojan şi ai vicepremierului Tánczos Barna. Întâlnirea desfăşurată la Palatul Victoria a avut ca teme de discuţie pregătirile pentru celebrarea Anului Nadia Comăneci în 2026 şi pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor”, se menționează în același comunicat.

Evenimentele planificate vor include competiții de gimnastică, activități educative și lansarea unui documentar dedicat Nadiei Comăneci, simbolul perfecțiunii și al excelenței în sportul românesc.