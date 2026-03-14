Phil Campbell, legendarul chitarist al trupei Motörhead, a murit la 64 de ani

Phil Campbell. Sursa foto: Wikipedia
Chitaristul britanic Phil Campbell, cunoscut pentru activitatea sa de peste trei decenii în legendara trupă Motörhead, a murit la vârsta de 64 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de familie și de apropiații artistului, după o perioadă în care acesta s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Vestea morții sale a provocat numeroase reacții în lumea muzicii rock, fanii și colegii de breaslă aducându-i un omagiu celui care a fost considerat unul dintre cei mai importanți chitariști ai formației Motörhead.

Phil Campbell, o carieră de peste trei decenii în Motörhead

Născut în 1961, în Țara Galilor, Phil Campbell a devenit cunoscut la nivel mondial după ce s-a alăturat trupei Motörhead în 1984. Alături de carismaticul lider al formației, Lemmy Kilmister, Campbell a contribuit decisiv la consolidarea stilului agresiv și energic care a transformat trupa într-un simbol al muzicii heavy metal.

Campbell a rămas membru al formației până în 2015, când trupa și-a încetat activitatea după moartea lui Lemmy Kilmister. În această perioadă, chitaristul a participat la înregistrarea mai multor albume și a susținut turnee internaționale, devenind unul dintre cei mai longevivi membri ai grupului.

Stilul său de chitară, influențat de blues și hard rock, a avut un rol esențial în definirea sunetului Motörhead, o trupă care a influențat generații întregi de muzicieni din zona rock și metal.

A continuat să cânte alături de fiii săi

După destrămarea trupei Motörhead, Phil Campbell a continuat să fie activ în muzică. El a fondat formația Phil Campbell and the Bastard Sons, în care cântau și trei dintre fiii săi.

Trupa a lansat mai multe materiale discografice și a susținut turnee în Europa și în alte părți ale lumii, continuând tradiția muzicii rock pe care Campbell o reprezentase de-a lungul carierei sale.

În 2019, artistul a lansat și albumul solo Old Lions Still Roar, un proiect în care au colaborat numeroși muzicieni cunoscuți din scena rock internațională.

 

