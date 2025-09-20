Petițiile RCA, în scădere în primul semestru din acest an

Numărul petițiilor depuse de păgubiții din accidente RCA a înregistrat o scădere de 7% în primul semestru din acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, de la 3.093 la 2.883. „Dintre acestea, doar 28% s-au dovedit a fi întemeiate după reanalizare”, a anunțat Uniunea Națională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Numărul petițiilor RCA a scăzut cu 7% în primul semestru, de la 3.093 la 2.883, iar doar 28% s-au dovedit întemeiate, potrivit UNSAR. Anul trecut, în România erau active aproximativ 9 milioane de polițe RCA.

Despăgubirile plătite anul trecut de companiile de asigurări pentru polițele RCA au urcat cu 38%, depășind 4,7 miliarde de lei. La această sumă se adaugă plățile efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților, în creștere cu aproximativ 48%, precum și rezervele constituite de asigurători conform legii. În total, valoarea pentru asigurările RCA ajunge la aproape 7,9 miliarde de lei.

„Cu alte cuvinte, aproape 8 lei din fiecare 10 lei încasaţi din primele RCA sunt direcţionaţi către acoperirea daunelor şi către constituirea rezervelor”, arată datele UNSAR.

Din cele 426.190 de dosare de daună RCA deschise anul trecut, doar 1,4% au dus la depunerea unei petiții.

UNSAR a precizat, de asemenea, că litigiile din instanță privind polițele RCA sunt generate în principal de neclaritățile legislative. Organizația arată că prevederile incomplete sau interpretabile provoacă neînțelegeri între asigurători, service-uri, intermediari și păgubiți, care ajung ulterior în instanță.

„În lipsa unor reglementări coerente şi predictibile, instanţele sunt nevoite să tranşeze aspecte care ar trebui să fie reglementate explicit de legislaţie, ceea ce creează incertitudine atât pentru piaţă, cât şi pentru consumatori. Industria de asigurări îşi reafirmă angajamentul faţă de corectitudine, transparenţă şi protejarea interesului public, fiind deschisă dialogului şi oricărei iniţiative echilibrate de ajustare a legislaţiei”, a mai transmis UNSAR.

Autoritățile arată că aproximativ 99% din dosarele de daună sunt achitate corect și la timp. Reprezentanții industriei de asigurări au explicat că polița obligatorie RCA funcționează pe principiul mutualității: primele plătite de șoferi intră într-un fond comun constituit de fiecare asigurător RCA, din care sunt acoperite despăgubirile.

Ei precizează că prețul unei polițe este stabilit printr-un proces actuarial complex, reglementat, care ține cont de riscurile individuale ale fiecărui șofer și vehicul, categoria din care face parte vehiculul, criterii de risc stabilite de fiecare asigurător, dar și de evoluția generală a daunelor din accidente rutiere.

Printre elementele luate în calcul se află istoricul de daunalitate al șoferului, vârsta și experiența acestuia, puterea și masa vehiculului sau zona de înmatriculare. Potrivit acestora, valoarea despăgubirilor materiale și morale pentru vătămări corporale, costurile reparațiilor, dar și tendințele privind severitatea și frecvența accidentelor influențează direct nivelul plăților și, implicit, costul final al polițelor RCA.

Reprezentanții industriei de asigurări arată că frecvența ridicată a accidentelor influențează direct prețul RCA. În România, una din 18 polițe generează un dosar de daună, ceea ce înseamnă o frecvență de aproximativ 5,6%, dublu față de state precum Cehia, Slovenia sau Polonia.