Un pensionar în vârstă de 83 de ani din Chișinău a rămas fără 740.000 de euro, după ce ar fi fost înșelat de un bărbat de 51 de ani, care l-ar fi convins să investească în presupuse proiecte imobiliare din raionul Dubăsari. Potrivit anchetatorilor din Chișinău, faptele s-ar fi petrecut pe parcursul anilor 2023–2025, perioadă în care suspectul ar fi câștigat treptat încrederea victimei.

Anchetatorii susțin că bărbatul de 51 de ani i-ar fi prezentat pensionarului mai multe acte și înscrisuri falsificate pentru a-i crea impresia că investițiile sunt reale și profitabile.

Convins de autenticitatea documentelor, pensionarul i-ar fi remis suspectului, în mai multe tranșe, suma totală de 740.000 de euro. Potrivit oamenilor legii, banii ar fi ajuns în conturile bărbatului care a pus la cale înșelătoria.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în autoturismul suspectului, polițiștii au ridicat mai multe mijloace de probă, care vor fi analizate pe parcursul anchetei.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs frauda.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 8 și 15 ani.

Un consilier municipal din Chișinău, afiliat partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), formațiune fondată și condusă de primarul Ion Ceban, a fost reținut marți, fiind suspectat de implicare într-o presupusă escrocherie.

Este vorba despre Ion Onța, în vârstă de 32 de ani. Numele acestuia a mai fost asociat unui scandal public în urmă cu doi ani, când presa din Republica Moldova a relatat despre o presupusă implicare într-o schemă prin care o familie numeroasă din Chișinău ar fi rămas fără locuință.

După reținere, primarul Ion Ceban a sugerat că dosarul ar reprezenta o acțiune cu miză politică, menită să distragă atenția de la controversele care au vizat în ultima perioadă partidul aflat la guvernare.

Potrivit anchetatorilor, Ion Onța este acuzat că ar fi înșelat doi investitori, provocând un prejudiciu de peste 155.000 de euro. Acesta le-ar fi promis randamente anuale de 20% din presupuse investiții în proiecte imobiliare din Chișinău, care, potrivit anchetei, nu existau în realitate.

Oamenii legii susțin că, la început, suspectul le-ar fi returnat investitorilor aproximativ 10% din sumele primite, prezentând plățile drept profit. În realitate, susțin procurorii, banii proveneau chiar din fondurile transferate anterior de victime, metodă folosită pentru a le câștiga încrederea și a le determina să continue investițiile.