Pensionarii care își încasează pensia prin cont bancar au un motiv să își verifice astăzi conturile. Vineri, 11 septembrie 2026, este ziua în care sunt așteptate în conturi pensiile aferente lunii septembrie, după ce data obișnuită de plată, 12 septembrie, cade sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), plata pensiilor prin intermediul băncilor se efectuează, în mod obișnuit, în data de 12 a lunii. Situația calendaristică din septembrie 2026 face ca pensionarii să își primească banii înainte de weekend.

Un aspect important este că pensia nu este afișată neapărat la aceeași oră în toate conturile bancare. Momentul în care suma devine disponibilă poate varia în funcție de banca prin care este încasată pensia și de procesarea transferurilor.

Unele case județene de pensii au confirmat deja efectuarea transferurilor. De exemplu, Casa Județeană de Pensii Botoșani a anunțat că transferurile către bănci au fost operate joi, 10 septembrie, urmând ca banii să fie alimentați în conturile pensionarilor vineri, 11 septembrie.

Prin urmare, pensionarii care nu găsesc banii în cont în primele ore ale zilei nu trebuie să intre imediat în panică. Alimentarea conturilor poate avea loc pe parcursul zilei.

Pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română, calendarul este diferit.

CNPP precizează oficial că pensiile curente sunt distribuite la domiciliul beneficiarilor în perioada 1–15 a lunii. Pensionarii avizați, care nu sunt găsiți la domiciliu, pot ridica drepturile bănești de la ghișeele poștale în condițiile stabilite de CNPP.

Pensionarii trebuie să țină cont de faptul că data virării și ora la care banii devin efectiv disponibili în cont nu sunt același lucru.

În cazul plăților bancare, procesarea poate diferi de la o instituție bancară la alta. De aceea, dacă pensia nu apare imediat dimineața, este recomandată verificarea contului și în cursul zilei.

Pentru luna septembrie, situația este determinată de calendar: 12 septembrie este sâmbătă, iar 13 septembrie este duminică, motiv pentru care 11 septembrie este ziua în care sunt așteptate plățile în conturile pensionarilor care încasează prin bancă.

În primul rând, pensionarii sunt sfătuiți să verifice contul bancar mai târziu în cursul zilei. Dacă suma nu este disponibilă nici după procesarea plăților, poate fi contactată banca sau casa teritorială de pensii pentru verificarea situației.

Important: faptul că pensia nu apare la aceeași oră pentru toți pensionarii nu înseamnă automat că plata a fost întârziată.

Pentru informații oficiale privind plata pensiilor și drepturile din sistemul public, pensionarii pot consulta platforma Casei Naționale de Pensii Publice.

Pe scurt: pensionarii care primesc pensia pe card trebuie să verifice astăzi, 11 septembrie 2026, conturile bancare. Cei care primesc pensia prin poștă se află în continuare în intervalul oficial de plată 1–15 septembrie.