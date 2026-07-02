Politica

Pe cine vede Kelemen Hunor candidat cu șanse pentru postul de premier

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Pe cine vede Kelemen Hunor candidat cu șanse pentru postul de premierPalatul Victoria. Sursa foto: gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că viitorul premier trebuie să fie o persoană care să se bucure de încredere şi care să nu fie în competiţie cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, sau cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Kelemen Hunor despre candidatul cu șanse pentru postul de premier

Întrebat joi, într-un interviu, care ar fi o propunere potrivită de premier care ar avea şanse să treacă, Kelemen Hunor a răspuns:

„Trebuie să cauţi un om care se bucură de încredere cât de cât. Sau care măcar nu este în competiţie cu Bolojan sau cu Grindeanu. La noi, dacă ne uităm un pic la istoria post-decembristă, există această frică, mai ales în ultima perioadă la PNL, că domnule, ăla care vine premier preia partidul. Şi la PSD e la fel.”

Ce calități ar trebui să aibă candidatul

Liderul UDMR a subliniat că persoana propusă trebuie să aibă şi capacitatea reală de a conduce Executivul.

„Trebuie să se găsească un om cu care să se simtă cât de cât confortabil şi Bolojan, şi Grindeanu.Şi care are şi capacitatea de a conduce Guvernul, haideţi să ne înţelegem, că nu îl poţi aduce pe unul care ca primar a fost un om minunat, dar pentru a conduce un guvern nu are capacităţile şi experienţa necesară. Eu nu vreau să dau nume şi prenume că nu asta este rolul meu. Dar acolo va fi soluţia”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor. Sursa foto: Facebook

Declaraţiile vin într-un context politic marcat de dificultatea formării unui nou guvern după căderea Cabinetului anterior. Kelemen Hunor subliniază că soluţia trebuie să fie una de compromis, care să evite competiţia internă în PNL şi PSD şi să asigure stabilitate executivă.

Kelemen Hunor: Eu nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist

În același interviu, preşedintele UDMR a declarat că preşedintele Nicuşor Dan se află într-o poziţie delicată, fiind primul preşedinte de după 1990 care nu are un partid propriu.

„Eu ce înţeleg este că Nicuşor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidenţiale sau prin atitudinea prezidenţială PSD spre AUR. Asta am înţeles eu. Eu nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist. Nicuşor Dan e Nicuşor Dan. Aşa a fost şi când era la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi la USR şi aşa mai departe. Pur şi simplu n-a vrut să îi împingă pe cei din PSD spre AUR. Şi aici îl înţeleg perfect”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

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