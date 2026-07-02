Politica

Kelemen Hunor: Nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist

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Kelemen Hunor: Nu cred că Nicuşor Dan este PSD-istKelemen Hunor, liderul UDMR Sursa foto: Gov.ro
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele UDMR,Kelemen Hunor, a declarat că preşedintele Nicuşor Dan se află într-o poziţie delicată, fiind primul preşedinte de după 1990 care nu are un partid propriu.

Kelemen Hunor: Nicușor Dan, președinte fără partid

„În cazul lui Nicuşor Dan suntem într-o situaţie inedită. E un preşedinte care a intrat în competiţie independent, a fost ajutat în turul doi de toată lumea aproape, dar nu are un partid. N-am avut încă un preşedinte în ultimii 36 de ani, care să nu aibă un partid, mai mic sau mai mare, cu care poate să meargă fiindcă USR-ul, ok, a lăsat-o pe Elena Lasconi din braţe şi s-a alăturat lui Nicuşor Dan, dar ei s-au despărţit acum foarte mulţi ani. Şi acum am impresia că Nicuşor Dan a pierdut USR-iştii sau invers, nu ştiu cine pe cine a pierdut”, a afirmat liderul UDMR.

Întrebat despre prestaţia preşedintelui în această perioadă de criză, Kelemen Hunor a evitat criticile dure, subliniind nevoia de stabilitate instituţională.

„Nu vreau să comentez, fiindcă eu aş fi făcut altceva, şi asta ştie şi preşedintele, ştiu şi colegii mei, eu aş fi făcut altceva. Nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care îl critică şi, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie, totuşi, să avem o instituţie care stă în picioare şi asta e Preşedinţia în acest moment,cu preşedintele Dan. Am eu nemulţumirile mele, el ştie acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituţie care stă cât decât”, a transmis Kelemen Hunor.

„Nu aş fi început cu Tomac”

Referitor la propunerile de premier făcute de Nicuşor Dan, liderul UDMR a spus că nu ar fi început cu un guvern tehnocrat.

„Nu aş fi început cu Tomac. Şi nu e vorba de persoana lui Eugen Tomac, eu nu aş fi început cu un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluţie. Haideţi să rămânem la această constatare, că eu aş fi început cu altceva şi dacă nu ar fi mers, atunci ultima soluţie ar fi trebuit să fie guvernul tehnocrat, nu prima soluţie”, a explicat el.

Despre propunerea lui Adrian Veştea, Kelemen Hunor a adăugat:

„Dacă preşedintele Partidului Naţional Liberal ar fi spus, duminică, că este de acord cu această propunere, atunci poate că lucrurile ar fi stat uşor diferit. Dar aici toată lumea a fost surprinsă şi toată lumea a considerat şi percepţia este importantă, nu ştiu dacă realitatea e aşa sau nu, că a încercat să intervină în viaţa internă a unui partid politic. Şi asta a fost problema din punctul meu de vedere, pe care nimeni n-a reuşit să o depăşească”.

Nicușor Dan și Kelemen Hunor

Nicușor Dan și Kelemen Hunor. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Kelemen: Eu nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist

Liderul UDMR a mai precizat că nu îl consideră pe Nicuşor Dan apropiat de PSD, ci mai degrabă preocupat să nu împingă social-democraţii spre AUR.

„Eu ce înţeleg este că Nicuşor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidenţiale sau prin atitudinea prezidenţială PSD spre AUR. Asta am înţeles eu. Eu nu cred că Nicuşor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist. Nicuşor Dan e Nicuşor Dan. Aşa a fost şi când era la Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi la USR şi aşa mai departe. Pur şi simplu n-a vrut să îi împingă pe cei din PSD spre AUR. Şi aici îl înţeleg perfect”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

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