Patriarhul Constantinopolului, decorat astăzi de Nicușor Dan la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan îl va decora luni, la Cotroceni, pe Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I.

Potrivit sursei citate, la ora 18:00, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, vor fi primiți la Palatul Cotroceni. În timpul acestei întâlniri, Bartolomeu I va fi decorat de președintele României, Nicușor Dan.

”Venim cu inimile pline de bucurie şi cu dragostea Bisericii-Mamă din Constantinopol pentru a participa la sărbătoarea a 140 de ani de la acordarea Tomosului de Autocefalie Bisericii Ortodoxe Române şi a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică”, a transmis Sancitatea Sa.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns vineri la București pentru a participa, alături de Patriarhul Daniel, la slujba care a avyt loc duminică pentru sfințirea picturii în mozaic bizantin a Catedralei Naționale.

Patriarhul Ecumenic a subliniat că dimensiunile „impresionante şi copleşitoare” ale Catedralei Naţionale „dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române, pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanţă cu Autocefalia sa”.

Bartolomeu I a afirmat că ambele reflectă ”năzuinţele înalte ale Poporului Român şi dăruirea sa faţă de sfânta credinţă creştin-ortodoxă, care, chiar şi în ceasurile cele mai întunecate, nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat şi rodnic din punct de vedere spiritual”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a afirmat că România este plină de sfinţi şi de tradiţii ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă, iar Biserica Ortodoxă Română „are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea şi este un izvor de mucenici, asceţi şi diferite tipuri de sfinţi (bărbaţi şi femei) ai lui Dumnezeu”.

Bartolomeu I și-a exprimat recunoștința pentru legăturile solide dintre Constantinopol și București, salutând Biserica, pe Patriarhul Daniel și poporul român pentru lucrările și implicarea lor în Biserica Ortodoxă.