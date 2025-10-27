Social Exclusiv

Moise Guran și Dan Andronic, polemică despre Catedrala Neamului. De la muzeu și fonduri publice, la simbol, credință și istorie

Catedrala Neamului, 2025. sursa: EVZ
Catedrala Mântuirii Neamului a redevenit subiect de dezbatere, odată cu comentariul jurnalistului Moise Guran, care a reflectat asupra semnificației construcției și a raportului dintre credință, măreție și prioritățile unei țări moderne.

Opinia sa a stârnit reacții puternice, printre care și cea a jurnalistului EVZ Dan Andronic, care oferă o perspectivă diferită asupra rolului spiritual și identitar al edificiului. O realizare istorică a Bisericii Ortodoxe. sub conducerea Patriarhului Daniel

Moise Guran: O catedrală născută din măreția puterii, nu dintr-un moment fondator

Într-o analiză amplă, Moise Guran observă că marile catedrale europene s-au ridicat ca semn al unor victorii sau evenimente istorice. România, spune el, „n-a construit din măreție, ci din dorința de a fi în rândul Europei”. Pentru Guran, Catedrala Neamului nu este un simbol al „României europene”, ci mai degrabă un proiect politico-religios finanțat aproape integral din bani publici.

El compară Catedrala cu Casa Poporului, considerând ambele construcții expresii ale aceleiași „religii a măreției” – una comunistă, alta spirituală – născute din dorința de posteritate, nu din nevoia reală a poporului.

Moise Guran: “Nu este adevărat că România n-a mai avut până acum o catedrală națională. Casa Poporului, de lângă ea, ce dracu este? N-a vrut Ceaușescu măreție, când poporul n-avea ce să mărețească? A considerat că foamea trece, dar construcția lui rămâne... Oh, stai, dar cu ce este asta diferit de finanțarea unei catedrale când n-ai suficiente spitale, școli, autostrăzi? Poate că cele două construcții reprezintă religii diferite, dar scopul lor este exact același. Încă o dată, și catedrala și salariile profesorilor sau ale medicilor vin din același deficit bugetar. Multianual”.

În final, avertizează: „Mi-e teamă ca peste 500 de ani Catedrala să nu fie mai mult biserică decât muzeu”, invocând ideea modestiei ca virtute creștină.

Dan Andronic: „Catedrala nu este un palat. Este o inimă care bate peste veacuri pentru cei care Cred”

În contrapunct, Dan Andronic subliniază dimensiunea spirituală și identitară a construcției și clarifică rolul ei în raport cu trecutul locului. Viziunea sa, în propriile cuvinte:

„Catedrala este un loc pentru cei care au Credință, adică Cred. Pentru ceilalți, ea poate fi muzeu începând de mâine. Fiecare privește prin propria lentilă a sufletului — unii văd ziduri, alții văd speranța într-o viață mai bună. Unii caută să facă un selfie, alții își găsesc alinarea și sprijinul în momente grele. Și îl găsesc...

Plasarea ei lângă Casa Poporului nu este întâmplătoare. Este o formă de sfințire a unui loc al suferințelor, acolo unde, în anii construcției comuniste, au fost dărâmate sute de case, iar zeci de mii de oameni au muncit și au fost strămutați. Dacă Ceaușescu a ridicat acolo un monument al aberației politice, Catedrala vine azi ca un semn al credinței și al renașterii spirituale.

Și nu, nu este adevărat că 90% din bani au venit din fonduri publice. Acei bani provin din taxele și impozitele românilor, adică din contribuția fiecăruia dintre noi — credincioși sau nu. Sunt unul dintre sutele de mii de români care au donat și care vor continua să doneze pentru Catedrală. Nu pentru ziduri, ci pentru ceea ce simbolizează: credința, speranța și demnitatea unui popor care nu uită să-și sfințească trecutul. Catedrala nu este un palat. Este o inimă care bate peste veacuri pentru cei care Cred.”

Două perspective, aceeași întrebare publică

Cele două viziuni conturează poli diferiți ai aceleiași realități: Moise Guran raționalizează măsura, prioritățile bugetare și simbolistica puterii, iar Dan Andronic pledează pentru demnitatea spirituală și reparația morală a unui loc marcat de traumă istorică.

În esență, disputa nu este (doar) despre ziduri sau bani, ci despre semnificația unei construcții: reafirmare a credinței colective și a memoriei unui popor sau expresie a unei noi ceremoniale a măreției?

Catedrala Mântuirii Neamului rămâne, astfel, punct de întâlnire între speranță și controversă, între nevoia de sens spiritual și exigența măsurii publice.

