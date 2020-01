Turcescu este supărat pentru faptul că Moise Guran afirma în urmă cu ceva ani că îi detestă pe jurnaliștii care intră în politică.

Drept urmare, actualul deputat PMP a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care îl atacă dur pe Guran.

„Sunt multi care cred ca, daca eu as fi prim-ministru, as face nu stiu ce. Am multe idei, e adevarat, dar, inca o data, eu sunt doar un om bun de gura. Ma pricep, adica, la comunicare. Nu ma vad altceva, pentru ca la asta ma pricep si atat. Sunt jurnalist de la 19 ani. Nu am facut nimic altceva in viata si nici nu cred ca o sa fac altceva pana la pensie.

– Moise Guran, Formula AS, 2011.

Cind am zis ca e doar bun de gura n-am facut decit sa-l citez, dupa cum vede!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Robert Turcescu.

