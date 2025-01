Monden Câți bani a încasat Mihai Trăistariu în noaptea dintre ani: A fost obositor, dar a meritat







Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România, a avut opt concerte în noaptea dintre anii și a încasat mii de euro. În ciuda faptului că a fost o perioadă solicitantă, acesta recunoaște că a meritat.

Cât cere Mihai Trăistariu pe un concert

Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre suma pe care o câștigă în urma fiecărui concert.

„Au fost opt, a fost obositor, dar na, m-am dus că am mai avut aşa câte şase, şapte. Eu întotdeauna am cerut pe un concert 1500 de euro. Acesta e tariful meu dintotdeuna pentru orice eveniment”, susține acesta.

Cum i-a schimbat viața melodia „Tornero”

„Tornero” mi-a schimbat viaţa complet. Nu numai că am făcut o groază de bani pentru că a prins internaţional, s-a difuzat la peste 30 de radiouri în Europa, adică sunt bani care vin şi din străinătate.

Piesa a produs din 2006 până azi, au trecut 18 ani, a produs 3 milioane de euro, dar banii se împart între casa de discuri, compozitori, textieri, acolo sunt mai mulţi în ecuaţie, dar a produs 3 milioane de euro până la ora asta şi ea produce în continuare, mie îmi intră pe card încontinuu bani din difuzări. Încă se mai difuzează aşa din nostalgie, mai ales vara, la fel şi în cluburi şi sunt norocos, dacă toată viaţa o să se difuzeze, eu o să tot încasez”, a declarat artistul.

Planurile artistului pentru anul 2025

Pe lângă concerte, acesta mai are două afaceri: o academie de arte în Constanța și închiriază câteva imobile pentru turiști.

Mihai Trăistariu a plănuit să lanseze două cântece de muzică populară și, de asemenea, va susține câteva concerte internaționale.

„Mi-am cumpărat un apartement nou de cinci stele şi vreau să îl închiriez de anul acesta turiştilor, deja e mobilat şi e aproape gata. Am şi celelalte şase apartamente pe care le închiriez şi atunci o să mă axez mai mult pe acest business. Concertele merg în continuare, acum în ianuarie lansez două melodii de muzică populară. Mai am o academie de arte în Constanţa şi la fel, merg cu ea înainte, deci cumva o să combin afacerile cu muzica.

Mai am şi câteva concerte internaţionale în Malta şi Spania. Vreau să îmi fac o căsuţă, pe pământ, deocamdată stau la bloc la malul mării, văd marea pe geam, dar la bloc nu are niciun farmec şi parcă simt nevoia să stau la casă. Vreau să îmi fac o curte, să am căţei, pisici acolo, să am linişte, natură, să aud greierii păsările, vreau linişte şi aer curat. Tot în Constanţa probabil, o să tatonez să caut un teren. Poate găsesc o casă gata făcută să o cumpăr, să vedem. Cam acestea sunt planurile pentru 2025.”, a mai dezvăluit acesta, la Antena Stars.