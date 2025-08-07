Social

Pagube provocate după codul roșu de furtună din Iași

Pagube provocate după codul roșu de furtună din Iașiinundatii / sursa foto: dreamstime.com
Furtuna de miercuri după-amiază a provocat haos în județul Iași, cu zeci de copaci smulși, opt autoturisme avariate și mai multe zone principale din municipiu acoperite de apă. Avertizarea meteorologică de vreme severă imediată a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul orar 15:53 – 16:40, perioadă în care rafalele de vânt și ploile torențiale au lăsat în urmă pagube importante.

Cod roșu de furtună în județul Iași

Conform ANM, codul roșu a fost emis pentru mai multe localități din județul Iași, vizând fenomene meteo extreme precum vijelii cu rafale de peste 90 km/h, grindină cu diametrul între 3 și 5 centimetri, ploi abundente și descărcări electrice frecvente. Deși municipiul Iași nu se afla inițial pe lista zonelor afectate, frontul atmosferic s-a extins rapid, iar orașul a fost lovit din plin.

Furtuna a durat mai puțin de o oră, însă intensitatea sa a fost suficientă pentru a crea un val de intervenții de urgență. ISU Iași a raportat că în intervalul menționat a fost nevoie de zeci de misiuni pentru degajarea carosabilului, sprijinirea proprietarilor afectați și limitarea efectelor inundațiilor. „A fost un episod extrem de rapid, dar intens. Din păcate, unele zone urbane au fost serios afectate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Pagube materiale și intervenții în lanț

În municipiul Iași, furtuna a doborât cel puțin 7 arbori maturi, care au căzut peste mașini și trotuare. Opt autoturisme au fost avariate, iar în unele cazuri, circulația a fost complet blocată temporar. Zone precum Copou, Tătărași și Podu Roș au înregistrat cele mai mari probleme.

pompieri

pompieri / sursa foto: dreamstime.com

De asemenea, s-au semnalat acumulări semnificative de apă pe carosabil, în special în zonele cu infrastructură de drenaj deficitară. În câteva locuri, apa a atins niveluri care au îngreunat serios traficul rutier, fiind nevoie de intervenții cu motopompe pentru evacuarea apei. ISU a colaborat cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și Poliția Locală pentru a restabili ordinea.

Măsurile esențiale recomandate de autorități

Autoritățile i-au îndemnat pe locuitori să evite deplasările neesențiale în timpul fenomenelor meteo extreme, să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau construcții nesigure și să urmărească informațiile transmise prin surse oficiale.

Pentru orice situație periculoasă, cetățenii au fost încurajați să apeleze numărul unic de urgență 112, în timp ce echipele ISU Iași au rămas mobilizate pentru a interveni prompt.

