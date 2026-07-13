Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, a susținut duminică, 12 iulie 2026, un concert pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, în cadrul celei de-a 74-a ediții a Festivalului Internațional de la Ravello. Evenimentul a marcat încheierea semestrului românesc al Anului Cultural România - Italia 2026 şi a fost realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ambasadei României în Italia.

Publicul a umplut gradenele amfiteatrului de deasupra Mării Tireniene, concertul a început la lăsarea serii, în timp ce soarele apunea dincolo de crestele munților, iar cicadele au acompaniat orchestra pe tot parcursul programului.

Programul a mai cuprins Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu și Suita „Lacul lebedelor" de Piotr Ilici Ceaikovski.

”Un vis să asculți Enescu uitându-te cum marea, muntele și cerul încep să se confunde la ceas de seară”, spunea o spectatoare din România la ieșirea de la spectacol.

Înaintea concertului, dirijorul Daniel Jinga, manager general al Operei Naționale București, a primit pe scena de la Villa Rufolo Medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene, distincție acordată orchestrei Operei Naționale București. Medalia i-a fost înmânată de Federico Mollicone, președintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Italia, în aplauzele publicului, ca semn de recunoaștere pentru contribuția orchestrei pe care o conduce la dezvoltarea relațiilor bilaterale în cadrul Anului Cultural România - Italia.

Concertul din 12 iulie 2026 de la Festivalul de la Ravello încheie primul semestru al Anului Cultural România - Italia, deschis pe 1 decembrie 2025, printr-un concert de gală la Teatro dell'Opera di Roma, susținut tot de Orchestra Operei Naționale din București și care a continuat cu peste 50 de evenimente desfășurate pe întreg teritoriul italian.

Despre miza acestui parcurs cultural bilateral a vorbit Ministrul Culturii, András István Demeter: ”Aceste evenimente care, de-a lungul acestui an, au fost și vor fi organizate în cele două țări, spre deliciul publicului, ne fac să ne cunoaștem și mai bine. Legătura dintre cele două culturi este una indisolubilă și este foarte veche. Legătura dintre oameni este foarte importantă. Cred că aceste ocazii de schimburi culturale sunt tot atâtea oportunități pentru ca, în completarea întâlnirilor seculare dintre cele două culturi, să aibă loc și întâlnirea oamenilor, a artiștilor între ei, a artiștilor cu consumatorii, a spectatorului cu artistul creator, indiferent din ce domeniu, și, în general, a omului cu persoana.” (András István Demeter)

„Mesajul pe care îl transmitem odată cu acest concert este mesajul unei Românii adaptate din punct de vedere cultural și muzical. O Românie normală, competentă, competitivă. O Românie cu o bună tradiție muzicală, cu o bună școală muzicală la toate nivelurile și care, iată, își găsește locul pe o scenă importantă a lumii, alături de mari muzicieni. Cred că, în acest context, pe lângă mulțumirile pe care trebuie să le adresăm Ministerului Culturii și muzicienilor din România, mulțumiri speciale trebuie adresate doamnei ambasadoare Gabriela Dancău, care a făcut o treabă minunată în Italia. E ceva unic tot ce s-a întâmplat, e o mare reușită acest sezon cultural româno-italian și este o reușită palpabilă, pe care o vom aprecia cu atât mai mult odată ce timpul se va așterne peste această experiență a noastră și va deveni doar o amintire plăcută." (Daniel Jinga)

„Acest concert are o puternică valoare simbolică pentru mine. El încheie un parcurs extraordinar în care Ambasada României în Italia a organizat peste 50 de evenimente culturale în cele mai emblematice locuri ale Italiei, aducând în primplan patrimoniul, artiștii și creativitatea românească. Privesc cu multă mândrie acest drum parcurs împreună. Este o mare satisfacție să văd că prin cultură am reușit să apropiem oameni, instituții și comunități și să consolidăm prietenia dintre țările noastre.” (Gabriela Dancău)

Se incheie 6 luni de evenimente în Italia, urmează 6 luni de evenimente în România. Violonistul Alexandru Tomescu a vorbit despre experiența sa în ceea ce privește valoarea incontestabilă a acestor schimburi culturale: ”Niccolò Paganini este unul dintre compozitorii mei preferați de când eram adolescent. Și atunci când am câștigat Concursul „Niccolò Paganini”, la Genova, în 1995, chiar am cântat pe vioara lui Paganini. De asemenea, chiar aici, la Ravello, am cântat, în urmă cu mai mulți ani, am fost invitat să cânt integrala Capriciilor lui Paganini, tot în festival. Cele 24 de Capricii. Așadar, am revenit cu mare bucurie aici și mă bucur mult pentru această invitație.” (Alexandru Tomescu)

Festivalul de la Ravello, ajuns în 2026 la cea de-a 74-a ediție, reunește anual orchestre, soliști și dirijori invitați din marile centre culturale europene, pe scena în aer liber de la Villa Rufolo, între cer și mare.