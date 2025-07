OpenAI a lansat o nouă funcție pentru ChatGPT. În ce constă

Compania OpenAI a lansat Study Mode pentru chatbotul ChatGPT, o funcție care testează nivelul de înțelegere al elevilor și al studenților.

OpenAI a anunțat că noua funcție Study Mode a celui mai folosit chatbot își propune să sprijine elevii în dezvoltarea propriei gândiri critice. În acest mod, ChatGPT va pune întrebări elevilor pentru a le verifica cunoștințele și, în anumite situații, va refuza să răspundă pentru a-i încuraja să găsească singuri răspunsurile.

Funcția este disponibilă în meniul de instrumente al chatbotului și oferă explicații detaliate, prezentate pas cu pas, pentru subiecte complexe, asemănător unui curs interactiv.

De exemplu, dacă un utilizator vrea să fie ajutat cu teorema lui Bayes, ChatGPT îl va întreba despre nivelul său de matematică și ce anume dorește să înțeleagă, adaptând astfel dialogul la nevoile fiecărui elev sau student.

As ChatGPT becomes a go-to tool for students, we’re committed to ensuring it fosters deeper understanding and learning.

Introducing study mode in ChatGPT — a learning experience that helps you work through problems step-by-step instead of just getting an answer. pic.twitter.com/B8VbRYJH6r

— OpenAI (@OpenAI) July 29, 2025