Social

Controlori cu camere video. Ce trebuie să știe pasagerii despre înregistrări

Comentează știrea
Controlori cu camere video. Ce trebuie să știe pasagerii despre înregistrăriSTB / Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Folosirea sistemelor de supraveghere în spațiul public a fost constant însoțită de discuții legate de limita dintre siguranță și protecția vieții private. O hotărâre recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) aduce clarificări esențiale în acest domeniu, stabilind în ce condiții și în ce moment trebuie informate persoanele atunci când sunt filmate de autorități sau operatori economici.

Obligații suplimentare pentru controlorii de bilete. Decizia CJUE privind filmarea pasagerilor

Potrivit unui comunicat de presă al CJUE, cauza a pornit de la o companie de transport public din Stockholm, care a dotat controlorii de bilete cu camere corporale pentru a înregistra interacțiunile cu pasagerii în timpul controalelor. Disputa juridică s-a concentrat asupra aplicării Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), mai exact asupra modului în care trebuie încadrată colectarea datelor personale.

Operatorul de transport a susținut că datele personale ale pasagerilor sunt obținute „indirect”, întrucât aceștia nu furnizează în mod activ informații și nu întreprind o acțiune explicită în acest sens. Prin această interpretare, compania a încercat să se încadreze într-un regim de informare mai flexibil din punct de vedere al momentului în care persoanele vizate trebuie notificate.

Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a respins însă această interpretare, considerând că informarea pasagerilor nu a fost realizată corespunzător. Ca urmare, compania a fost sancționată, iar cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie
Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie

CJUE a tranșat această chestiune, stabilind că datele personale obținute prin intermediul camerelor corporale sunt colectate „direct” de la persoanele vizate. Judecătorii europeni au explicat că o astfel de colectare nu presupune ca persoana să ofere datele în mod conștient sau să participe activ la proces, fiind suficientă simpla observare și înregistrare a acesteia. Această precizare delimitează clar situațiile de colectare indirectă, care sunt aplicabile doar atunci când operatorul nu are un contact direct cu persoana vizată și obține informațiile din alte surse.

Controlor STB

Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Obligația de informare imediată

Consecința directă a acestei interpretări este că operatorii sunt obligați să furnizeze informațiile prevăzute de GDPR chiar în momentul colectării datelor, fără nicio întârziere. Astfel, informarea pasagerilor trebuie realizată imediat ce are loc înregistrarea prin camerele corporale.

Totuși, Curtea a recunoscut dificultățile practice care pot apărea în timpul unui control de bilete, când o informare completă ar fi dificil de realizat. În acest context, CJUE a validat utilizarea așa-numitei informări stratificate, un mecanism care permite transmiterea informațiilor în mai multe etape, fără a perturba desfășurarea controlului.

Ce informații trebuie afișate vizibil

În cadrul acestui sistem, cele mai importante informații trebuie prezentate într-un mod clar și vizibil, de exemplu printr-un semn de avertizare. Chiar și într-un format simplificat, acesta trebuie să includă elemente esențiale precum identitatea și datele de contact ale operatorului, scopurile prelucrării, temeiul juridic, destinatarii datelor, perioada de stocare și drepturile fundamentale ale persoanelor vizate, inclusiv dreptul de acces și dreptul la ștergere.

Informațiile detaliate care nu pot fi incluse pe semnul de avertizare trebuie puse la dispoziția persoanelor într-un mod complet și ușor accesibil. CJUE a indicat că acest lucru se poate realiza printr-o pagină web dedicată sau prin intermediul unui punct ori ghișeu de informare, asigurând astfel respectarea cerințelor de transparență impuse de legislația europeană.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:04 - Peste 100 de traficanți de droguri, uciși în campania militară a Pentagonului în Oceanul Pacific de Est
11:57 - Secretele dinastiei Presley. Un copil provoacă o furtună mediatică
11:46 - Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru
11:39 - Probleme tehnice la modelele Ford produse în România. Sute de mașini, rechemate în service
11:34 - Activele Rusiei, eliminate din planul de pace al SUA. Ce prevede noul draft și cine a intervenit
11:30 - Conferința anuală a lui Putin: Noi suntem pregătiți și dorim să soluționăm conflictul din Ucraina pe cale pașnică. Li...

HAI România!

Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale