O poveste despre eroii uitati: Diana Busuioc Angelson lansează „Road of Love"







Diana Busuioc Angelson este o actriță și regizoare care locuiește în Los Angeles, unde are propria afacere în domeniul filmului, o casă de producție. În aprilie 2025, ea a lansat în cinematografele din România filmul „Alexandra”, inspirat de cazul Alexandrei Măceșanu, adolescenta răpită în Caracal în 2019.

Însă, filmul Dianei Busioc Angelson este o ficțiune, nu este un film documentar. Producția explorează o societate românească în care empatia și compasiunea primează, iar de aceea situația ia o altfel de întorsătură față de cele întâmplate în realitate. Personajul principal, Angela, jucată de Diana, este o operatoare 112 care își dorește să salveze fata aflată în pericol.

Regizoarea a declarat că a fost marcată de evenimentele din 2019 și a dorit să creeze acest film ca un omagiu pentru toți copiii răpiți și ca un manifest pentru o societate mai empatică. Diana Busuioc Angelson a oferit un interviu pentru Capital cu ocazia includerii acesteia în „Top 100 Femei de Succes”, ediția 2025.

Diana Busuioc Angelson a declarat cu această ocazie că a fost una din cele mai onorante experiențe ale vieții sale. La premiera, sala a fost arhiplină, s-a stat și pe scări, la balcon, a povestit regizoarea. „Am adus filmul acesta publicului, cu multă smerenie, și toți cei care l-au văzut atunci sau la cinematografe sau pe Amazon, unde este acum, au spus același lucru: că „Alexandra” i-a impulsionat să caute sa fie mai buni, să faca ceva, mai mult, pentru celălalt, oricine ar fi Celălalt”, a mai spus ea.

Filmul este acum disponibil pe platforma de streaming Amazon, iar Diana Busuioc Angelson a specificat că a fost o surpriză extraordinară pentru ea și a precizat că nu este atât de ușor să fie un film preluat chiar de platformă. „Sper sa îl vadă cât mai multă lume”, a completat ea.

În cadrul interviului pentru Capital, regizoarea a vorbit despre cel mai important succes din întreaga sa carieră: „Eu am o accepțiune diferită a „succesului”, dar ca să nu divaghez, voi spune că filmul scris și produs de compania mea, „The Second Coming of Christ”, distribuit de Sony Pictures, a fost văzut de peste 5 milioane de oameni. M-a bucurat, de asemeni, că este tradus și distribuit acum în toata America Latină și India. Sunt foarte onorată. În ultimul an, am lansat filmul „Alexandra”, care a mișcat multe persoane și sper să schimbe multe suflete. Îl consider filmul inimii mele”, a spus Diana Busuioc Angelson.

Pe mai departe, ea a vorbit și despre ce proiecte dorește să dezvolte în următoarea perioadă și a povestit despre „Road of Love”, un film despre curajul românilor în al Doilea Război Mondial, de a-și risca viețile, carierile, averile și viitorul, pentru a salva zeci de mii de evrei de la deportări. „Am terminat și romanul omonim acum câteva luni și sper să fie publicat în curând. Istoria nu vorbește despre acești mari Oameni, în centrul cărora este Primarul Cernautiului, Traian Popovici, recunoscut ca „Ales între popoare”, de Yad Vashem. Cu filmul acesta, voi pune România pe piedestalul națiunilor, pentru că marea majoritate a românilor au fost oameni atunci când istoria a cerut-o”, a spus regizoarea.

De asemenea, acest succes s-a clădit de-a lungul timpului cu multe probleme și eșecuri, au existat numeroase puncte de inflexiune în cariera Dianei Busuioc Angelson. „A existat un moment când niște hackeri au furat website-urile companiilor noastre și care aveau și filmele mele. Am trecut prin toate fazele specifice de șoc, furie, luptă, acceptare… În fine, a durat câțiva ani să ne revenim și l-am înțeles și mai bine pe Kafka. Atunci m-am dus să dau examen ca să intru în U.S. Air Force, ca rebeliune impotriva a… tot. Inițial, m-au primit politicos și mi-au explicat că aveam 90 minute să termin testul la matematică, engleză, electronică, construcții și alte câteva secțiuni. Asta e povestea mea preferată, pentru că eu chiar îmi petrec mult timp la Home Depot și cumpăr materiale de construcție. Am terminat Colegiul Național Mihai Viteazul, Mate-Fizica și am studiat Lingvistica (Franceză), pe lângă Teologie și UNATC”, a spus regizoarea în cadrul interviului pentru Capital.

Ea știe că li s-a părut puțin probabil sa treacă testul, dar l-a terminat în 20 de minute. Diana povestește cum, imediat au venit vreo șapte ofițeri la ea și i-au zis că obținuse 98% la test și i-au oferit două dintre cele mai importante poziții în Air Force, explicându-i că un 56% era scorul pentru ingineri. „Cred că nu m-am simțit vreodată mai importantă și recunoscătoare școliiromânești și originii mele. Am savurat toți vreo doua zile momentul, dar fetița mea avea 6 ani și am ales să rămân actriță și să-mi duc misiunea mai departe din colțul meu de lume, mai mult sau mai puțin cunoscut. Dar nu asta contează, ci rezultatul final; am făcut bine? Am schimbat un suflet? Am contribuit?”, se întreabă Diana.

Regizoarea a spus apoi că în ultimii ani a scris și o piesă de teatru, „Odiseea marțiană”, pe lângă roman și scenariile de film, fapt pe care îl asociază cu misiunea sa în viață: „Dacă reușesc să schimb sufletul unui om, dacă datorită muncii mele, cineva dobândește speranța, certitudine, credința sau iubire, atunci mi-am atins țelul în viață”.

Diana spune că vrea să inspire oamenii să se iubească mai mult și să deschidă ochii către ceilalți, ceilalți pe care îi consideră opusul valorilor lor. „Să se iubească și să se ajute unii pe alții. Atunci vom putea toți deveni mai buni. Atunci nu o să mai existe „Cazul Alexandra Măceșanu”, ci o tânără studentă, de 20 și ceva de ani, Alexandra, care-și trăiește frumos viața și se bucură de un apus de soare care luminează cald digul de la Caracal”, a subliniat ea.

Tot pentru perioada următoare, în această direcție, Diana Busuioc Angelson spune că o interesează foarte mult divertismentul pentru copii și ar vrea să-și îndrepte resursele companiei sale și în direcția aceasta. „Cred că generatiile se formează prin televizor și internet în zilele noastre, așa că în loc să ne supăram că nu mai zburdă copiii noștri liber pe câmpuri, printre maci, putem să le oferim povești despre cât de minunate erau zilele acelea și cine știe, vom avea în viitor, copiii care se vor bucura de lucrurile acelea mărunte și frumoase”, a subliniat regizoarea.

În cadrul interviului pentru Capital, Diana a spus că, între emoție și sentimente sau pragmatism, când vine vorba de conducerea echipei sale, ea crede că numai prin îmbinarea celor două poate apărea succesul. „Întotdeauna mi-am înțeles angajații și am ales nevoile lor financiare, în detrimentul eventual al profitului meu. Și bineinteles, paradoxal, am primit înapoi înzecit de la viața. Evident ca nu e nimic paradoxal; pur și simplu, succesul în orice, nu se obține decât dacă la nivel individual, fiecare angajat se simte împlinit, mândru și parte esențială în obținerea acestuia”, a explicat ea.

De asemenea, Diana Busuioc Angelson a vorbit și despre cum arată programul său zilnic, chiar dacă nu recomandă nimănui să îi urmeze pașii. „Nu am dormit niciodată mult; îmi aduc aminte cum la 7 ani, mă uitam la cifrele roșii ale ceasului electronic, care arătau 2:30 AM. În liceu, consideram că a nu dormi una din doua nopți, mă va face mai eficientă. Dădeam meditații și învățam pentru Bac. Am repetat procedura și în facultate, pentru că aveam 3 sesiuni simultane, iar pe la 26 de ani, am avut un episod în care nu eram în stare să mă ridic din pat”, a specificat regizoarea.

Între timp, ea spune că învățat că a dormi 8 ore pe noapte este cheia multor uși emoționale și că încă lucrează la acest proiect. Îl numește „Marele Proiect Diana”. „Până voi reuși, încă mă trezesc zilnic la 4:33 am, plec de acasă în exact 17 minute, tehnica de care sunt mândră, pentru că frizează absurdul eficienței, lucrez până la 14:00, pentru că trebuie să iau copiii de la școală, să gătesc, să îi hrănesc, să îi educ, plimb, obosesc, după care, încerc să ajung la plajă cu bicicleta sau la parc, cu cățeii, ca într-un final, să ajung să dorm pe la miezul nopții. Acum vă spun și programul ideal: 8-8-8, care pare sa fie rețeta multor oameni inteligenți, din care voi face și eu parte. Cândva. Între timp, sfatul meu e să petreceți cât mai mult timp cu copiii. Asta este prioritatea mea”, mai povestește Diana.

Pentru Diana Busuioc Angelson, succesul nu stă nici în carieră, nici în realizările financiare sau de altă natură. „Succesul este că la apusul soarelui, când mă uit cum pleacă în adâncurile oceanului, să simt că ziua care tocmai se împlinește, a fost o zi trăită spre slava lui Dumnezeu. Și să văd că familia mea e fericită”, punctează regizoarea.

Întreabă-o singură frază, ea s-ar caracteriza astfel: „Sunt prea mult, mult prea mult, dar sunt un om bun și de aceea mă iubesc cei care mă iubesc”. Iar un dicton care o definește este: „Când te rogi, să crezi că s-a și împlinit și se va împlini, pentru că totul Îi este cu putință lui Dumnezeu”.