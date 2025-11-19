Monden

O nouă televiziune pentru filme din România. Programul include și piese de teatru

Comentează știrea
O nouă televiziune pentru filme din România. Programul include și piese de teatruSursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat lansarea unui nou canal dedicat filmelor românești, care va difuza producții recente, scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru, potrivit reprezentanților Cinemaraton.

Cinemaraton Plus, un nou canal pentru filme românești moderne

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat lansarea unui nou canal dedicat filmelor românești. Postul TV va difuza producții mai recente, scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru, potrivit reprezentanților proiectului.

 „Cinemaraton Plus va avea o componentă importantă de film românesc, mai mult spre premierele anilor mai recenţi, filme premiate, scurtmetraje şi chiar documentare de autor.” au declarat reprezentanții proiectului

Cinemaraton Plus vine ca extindere a brandului Cinemaraton, care a fost lansat în urmă cu nouă ani. Noul canal își propune să acopere zona de filme românești moderne, în timp ce Cinemaraton va rămâne axat pe producțiile clasice.

FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete
Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

Noul program va avea producție proprie și parteneriate pentru a difuza teatru și festivaluri

Televiziunea, operată de societatea Diplomatic Digital, va include 10% producție proprie și 90% producții ale altor realizatori. Emisia va fi SD și HD, cu acoperire națională și internațională, potrivit reprezentanților postului.

Televizor

Televizor. Sursa foto: dreamstime.com

Cinemaraton Plus va difuza filme românești recente, scurtmetraje și documentare de autor, și va include o componentă de teatru în colaborare cu UNITER și revista Teatru Azi. Reprezentanții noului proiect au declarat că noul post va realiza și cinemagazine despre festivalurile de film cu care este partener.

Cinemaraton este operat de grupul Clever Group

Cinemaraton este un canal de televiziune românesc de film, deținut de Clever Group. În octombrie 2020, grupul a achiziționat Cinemaraton, Comedy Est și Cine Est de la Digital Cable Systems.

Societatea Diplomatic Digital, care este parte a grupului Clever Media, mai operează alte trei licențe. Cele trei licențe operate de Dimpolatic Digital sunt Prima Comedy, Cinemaraton și Cinemaraton Moldova. Canalul continuă să fie unul dintre principalele posturi dedicate filmului românesc și internațional.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:07 - De la tensiune arterială la lupta cu cancerul. Hidralazina ar putea opri creșterea tumorilor
15:57 - FCSB a bătut palma cu fostul internațional român și are director sportiv
15:44 - Georgică Cornu și-a făcut o nouă iubită. Marina Almășan e istorie
15:37 - Microsoft lansează programul Agent 365. Noul software va controla şi monitoriza agenţii AI
15:28 - Cum falsifică armata rusă hărțile de pe front. Mărturia unui fost soldat cartograf
15:18 - Camere de corp pentru polițiștii locali. Vor filma totul în trafic: șoferi, pietoni, bicicliști, trotinete

HAI România!

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Ponta, dezvăluiri din culise. Hai LIVE cu Turcescu
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate
Moştene, Bercene. Isăilă aveţi grijă să nu vă răniţi cu armele alea traficate

Proiecte speciale