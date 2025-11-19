O nouă televiziune pentru filme din România. Programul include și piese de teatru

Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat lansarea unui nou canal dedicat filmelor românești, care va difuza producții recente, scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru, potrivit reprezentanților Cinemaraton.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a aprobat lansarea unui nou canal dedicat filmelor românești. Postul TV va difuza producții mai recente, scurtmetraje, documentare de autor și spectacole de teatru, potrivit reprezentanților proiectului.

„Cinemaraton Plus va avea o componentă importantă de film românesc, mai mult spre premierele anilor mai recenţi, filme premiate, scurtmetraje şi chiar documentare de autor.” au declarat reprezentanții proiectului

Cinemaraton Plus vine ca extindere a brandului Cinemaraton, care a fost lansat în urmă cu nouă ani. Noul canal își propune să acopere zona de filme românești moderne, în timp ce Cinemaraton va rămâne axat pe producțiile clasice.

Televiziunea, operată de societatea Diplomatic Digital, va include 10% producție proprie și 90% producții ale altor realizatori. Emisia va fi SD și HD, cu acoperire națională și internațională, potrivit reprezentanților postului.

Cinemaraton Plus va difuza filme românești recente, scurtmetraje și documentare de autor, și va include o componentă de teatru în colaborare cu UNITER și revista Teatru Azi. Reprezentanții noului proiect au declarat că noul post va realiza și cinemagazine despre festivalurile de film cu care este partener.

Cinemaraton este un canal de televiziune românesc de film, deținut de Clever Group. În octombrie 2020, grupul a achiziționat Cinemaraton, Comedy Est și Cine Est de la Digital Cable Systems.

Societatea Diplomatic Digital, care este parte a grupului Clever Media, mai operează alte trei licențe. Cele trei licențe operate de Dimpolatic Digital sunt Prima Comedy, Cinemaraton și Cinemaraton Moldova. Canalul continuă să fie unul dintre principalele posturi dedicate filmului românesc și internațional.