O gospodărie din Iași devastată cu bâte și topoare. Trei suspecți, arestați preventiv

Patru bărbați au fost implicați într-un atac violent petrecut în localitatea Țibana, județul Iași, unde au pătruns în curtea unui localnic și au distrus bunuri, folosind obiecte precum bâte, furci și topoare. Incidentul ar fi avut loc pe fondul unui conflict anterior, anchetatorii susținând că agresiunea a fost motivată de faptul că victima ar fi oferit sprijin autorităților într-un dosar privind conducerea sub influența alcoolului. Trei dintre suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, a anunțat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi .

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, evenimentele au început în 15 februarie, în jurul orei 15:30. Unul dintre inculpați ar fi lovit de mai multe ori cu pumnul în față un bărbat aflat pe drumul public din Țibana, reproșându-i că a sesizat poliția în legătură cu o presupusă infracțiune de conducere sub influența alcoolului, comisă de o altă persoană.

În aceeași seară, victima ar fi primit amenințări cu moartea prin telefon, în contextul aceluiași conflict.

Ulterior, cei patru bărbați, având asupra lor pari din lemn, furci și topoare, ar fi intrat fără drept în curtea locuințelor persoanelor vătămate. Conform anchetatorilor, aceștia au spart geamurile și ușile de acces, iar printr-un geam distrus ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în interiorul casei.

Prin aceste acțiuni, susțin procurorii, victimele ar fi suferit leziuni și traume fizice, pe lângă distrugerile materiale produse.

La data de 20 februarie, procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Iași, solicitând arestarea preventivă a celor patru inculpați, cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Prin încheierea penală pronunțată în aceeași zi, instanța a admis propunerea formulată de procuror și a dispus arestarea preventivă pentru trei dintre cei patru bărbați implicați în atac.