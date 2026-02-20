Fost fotbalist de la FC Bihor, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc

Fostul fotbalist orădean Marius Siminic a primit o pedeapsă de 4 ani și 2 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise, într-un dosar anchetat de DIICOT Oradea. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Oradea, relatează ebihoreanul.ro.

Fostul fotbalist orădean Marius Siminic a fost condamnat joi, 20 februarie 2026, la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere de substanțe interzise pentru consum propriu.

Decizia a fost luată de Tribunalul Bihor în cadrul unui proces instrumentat de DIICOT Oradea. Alături de el, Andrei Nicu Drăgușanu, un bărbat din Oradea, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, fiind implicat în vânzarea substanțelor către un investigator sub acoperire.

Amândoi inculpați au recunoscut acuzațiile și au optat pentru judecarea în procedură simplificată, ceea ce a permis reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.

De-a lungul carierei, Marius Siminic a evoluat ca atacant pentru echipe precum FC Bihor, Liberty Salonta, Diósgyőr (Ungaria) și Arieșul Turda.

Potrivit rechizitoriului, prima livrare a avut loc în iulie 2024, când Siminic i-a oferit investigatorului 2 grame de 3-CMC, cunoscut sub numele de „cristal”, contra sumei de 300 de lei. Tranzacțiile au continuat pe parcursul verii și toamnei 2024, cantitățile rămânând constante, dar prețul crescând treptat până la 400 de lei pentru aceeași cantitate.

În octombrie 2024, Siminic s-a prezentat la o întâlnire împreună cu Drăgușanu, prezentându-l drept „om de încredere”. Cei doi au vândut împreună 7 grame de substanță pentru 1.400 de lei. În decembrie 2024, Drăgușanu a efectuat o tranzacție separată de 2 grame, iar ultima livrare atribuită lui Siminic a avut loc în februarie 2025, când investigatorul a primit 3 grame pentru 600 de lei.

Perchezițiile domiciliare din martie 2025 au scos la iveală mai multe pliculețe cu substanțe psihoactive, urme de droguri de mare risc și un cântar cu reziduuri. Aceste descoperiri au justificat acuzația de deținere pentru consum propriu.

Judecătorii au explicat că nu se poate considera că Siminic ar fi intenționat să vândă doar cantități mici pentru reducerea pedepsei. De asemenea, instanța a respins valoarea juridică a denunțurilor depuse de inculpat în timpul cercetării, deoarece acestea nu au fost valorificate.

În cazul lui Drăgușanu, instanța a luat în calcul recidiva postcondamnatorie internațională, el având o condamnare definitivă în Ungaria în 2023 pentru trafic de migranți.

Hotărârea Tribunalului Bihor nu este definitivă și poate fi atacată prin apel la Curtea de Apel Oradea.

Fostul fotbalist mai este judecat într-un dosar privind delapidarea a peste 474.000 de lei de la retailerul Mobexpert, împreună cu alte patru persoane. Instanța a constatat prescrierea faptelor pentru perioada 2016–2018, dar l-a obligat să achite prejudiciul.

Anterior, Siminic scăpase de un dosar pentru înșelăciune, în care clienții reclamau că nu au primit produsele plătite, prejudiciul fiind de peste 115.000 de lei. Chiar dacă faptele s-au prescris, instanțele l-au obligat să restituie suma integral.