O fabrică legendară din România, ridicată acum 156 de ani, devine un oraș în miniatură

Fosta zonă industrială Solventul din Timișoara urmează să fie reconvertită într-un cartier modern, care va include locuințe, spații comerciale, birouri, servicii și facilități publice integrate.

Proiectul se va derula printr-un parteneriat între grupul britanic Reuben Brothers, deținut de miliardarii David și Simon Reuben, și compania Nhood România, specializată în soluții și servicii imobiliare integrate.

Fabrica Solventul Timișoara, fondată în anul 1869, a fost mult timp un reper industrial al orașului, specializată în producția de spirt și solvenți.

În perioada comunistă, uzina avea peste 3.000 de angajați și era considerată unul dintre principalele centre economice ale regiunii, contribuind semnificativ la dezvoltarea Timișoarei.

De-a lungul decadelor, Solventul a devenit un simbol al tradiției industriale și al spiritului de inovație local, însă activitatea sa a fost închisă definitiv în 1998.

Carmen-Adriana Oţelea (Korşinszki), Chief Executive Officer al Reuben Brothers (RB), a subliniat viziunea ambițioasă a proiectului:

„Platforma Solventul are potenţialul de a deveni un reper de regenerare urbană nu doar pentru Timişoara, ci pentru întreaga regiune. Expertiza dovedită a Nhood România ne oferă siguranţa că acest parteneriat va duce la crearea unui ecosistem urban complex şi sustenabil. Împreună vom construi un spaţiu vibrant, unde comunitatea locală să se poată bucura de o calitate a vieţii mai bună, având la dispoziţie zone rezidenţiale, spaţii de lucru şi locuri de întâlnire, dar care păstrează totodată tradiţia locală. Ne dedicăm pe deplin reuşitei acestui demers şi avem încredere că vom găsi în Primăria Municipiului Timişoara, în Consiliul Judeţean Timiş şi în celelalte autorităţi implicate parteneri publici de încredere, preocupaţi, înainte de toate, de dezvoltarea armonioasă a zonei de vest a oraşului, alături de restul Timişoarei.”

RB România face parte din Reuben Brothers Group, un conglomerat internațional care administrează un portofoliu vast de proprietăți imobiliare de lux în Marea Britanie, Statele Unite și alte țări, fiind recunoscut pentru investițiile sale strategice în dezvoltări urbane de anvergură.

Reuben Brothers are deja o prezenţă semnificativă pe piaţa imobiliară din România, deţinând peste 100 de hectare de teren destinate unor proiecte de dezvoltare, în special în Bucureşti şi Timişoara. Grupul administrează, de asemenea, spaţii comerciale şi de servicii în Capitală, precum şi clădiri istorice amplasate în centrul Bucureştiului, care fac parte dintr-un amplu proces de reabilitare şi reconversie funcţională.

Potrivit publicaţiei The Sunday Times, fraţii David şi Simon Reuben s-au clasat în 2024 pe locul al treilea în topul celor mai bogaţi oameni din Marea Britanie, cu o avere estimată la 25 de miliarde de lire sterline.