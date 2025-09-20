International

O boală gravă amenință Brazilia. Metoda inovatoare care vine în ajutor

O boală gravă amenință Brazilia. Metoda inovatoare care vine în ajutordengue / sursa foto: dreamstime.com
Brazilia se confruntă cu o nouă amenințare din partea dengue, boala transmisă de țânțarul Aedes aegypti, care a ucis peste 6.000 de persoane anul trecut.

Într-un efort fără precedent, țara a inaugurat la Curitiba cea mai mare biofabrică din lume dedicată reproducerii țânțarilor infectați cu bacteria Wolbachia, capabilă să protejeze milioane de oameni de boală.

Dengue: o amenințare persistentă în Brazilia

Dengue, cunoscută și sub numele de febra „ruptură de oase” datorită durerii severe pe care o provoacă, afectează sute de milioane de persoane anual la nivel global, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

În Brazilia, anul trecut a înregistrat cel mai negru bilanț din istorie, cu 6.297 de decese confirmate. Boala reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, iar metodele tradiționale de control, precum insecticidele, nu au reușit să limiteze eficient răspândirea sa.

Wolbito do Brasil: protecție prin muște

Noua fabrică, Wolbito do Brasil, este rezultatul unei colaborări între Programul Mondial pentru Țânțari, Fundația Oswaldo Cruz și Institutul de Biologie Moleculară din Paraná. Aceasta poate produce până la 100 de milioane de ouă de țânțari pe săptămână, toți infectați cu Wolbachia, o bacterie care împiedică țânțarii să transmită dengue, Zika sau Chikungunya.

„Wolbito do Brasil va putea proteja aproximativ 7 milioane de persoane în Brazilia la fiecare șase luni”, a declarat Luciano Moreira, directorul executiv al companiei.

Fabrica operează exclusiv pentru Ministerul Sănătății din Brazilia și folosește tehnologii avansate pentru a răspândi insectele în zonele cu cel mai mare risc de dengue.

Țânțar

Țânțar. Sursă foto: Freepik

Antonio Brandao, managerul de producție al Wolbito do Brasil, a subliniat siguranța metodei: „Wolbachia trăiește doar în celulele insectelor.

Așadar, dacă un insect moare, moare și bacteria. Wolbachia există în peste 60% din insectele din natură și ... de secole nu am avut interacțiuni cu oamenii.”

Dengue și prevenția urbană

Strategia de distribuție a țânțarilor infectați implică vehicule speciale care traversează cartierele afectate, eliberând muștele cu un simplu buton.

„Zona aleasă în cadrul municipiului se bazează pe cazurile de dengue, astfel că cartierele cu cea mai mare incidență a bolii sunt prioritare”, a explicat Tamila Kleine, coordonator regional al operațiunilor Wolbito do Brasil.

Această metodă a fost deja testată cu succes în opt orașe braziliene din 2014, protejând peste 5 milioane de oameni.

Experții consideră că extinderea proiectului Wolbito do Brasil ar putea schimba fundamental modul în care Brazilia combate dengue, reducând riscul de epidemii majore și salvând mii de vieți.

Cu o capacitate de producție fără precedent și un model replicabil, Wolbito do Brasil reprezintă un pas esențial în lupta împotriva dengue, combinând știința modernă cu sănătatea publică și oferind o speranță reală comunităților expuse la boală.

