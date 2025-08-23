Actualitate Nu doar noi am avut un 23 august în zăngănit de arme și valuri de sânge







Nu doar noi am avut un 23 august în zăngănit de arme și valuri de sânge! Noaptea Sfântului Bartolomeu a însângerat istoria Franței.

Masacrul protestanților francezi (numiți hughenoți) din noap­tea de 23 august a anului 1572 (spre 24 august) a repre­zentat punctul culminant al conflic­telor religioase franceze din a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Or­ganizat de Henric de Lorena duce de Guise, liderul catolicilor, măcelul a avut ca fundal ceremoniile nupțiale ale căsătoriei Margueritei de Valo­is (sora regelui Carol al IX-lea).

În noaptea de 23 august 1572 (spre 24 august), în Paris. a început măcelul. Ambroise Paré era hughenot, deși era medicul Palatului, a scăpat cu viață fiindcă s-a ascuns în garderoba regală, ajutat de anturajul Caterinei de Medici. Evident, speriată de amploarea masacrelor Caterina de Medici a ordonat încetarea. Era prea târziu, măcelul a ajuns să se extindă în cel puțin alte 20 orașe franceze.

Să nu uităm că erau în plină desfășurare războiele religioase. Amiralul Coligny fusese împușcat pe 22 august 1572 și doar geniul lui Ambroise Paré l-a salvat. Atentatul a fost atribuit catolicilor din familia Guise și chiar reginei Caterina. Hughenoții au cerut, evident satisfacție.În seara de 23 august 1572, regina, fiul ei, notabilități importante au luat decizia de a-i neutraliza pe liderii hughenoților. Parisul a fost închis, s-au distribuit arme unor brigăzi cetățenești. Vigilia de dimineață de la Biserica Saint-Germain l'Auxerrois anunțată de clopote a fost semnalul. Catolicii îl celebrau pe Sfântul Bartolomeu.

Biserica nu era departe de sediul actualului Muzeu Louvre. În Palat, hughenoții au fost atacați, iar trupurile au fost măcelărite și lăsate în stradă. Ducele de Guise îl ucide pe Coligny personal, amiralul fiind în convalescență. Tinerii prinți de Navara și de Condé au scăpat cu viață doar fiindcă au promis că se vor converti la catolicism. Henric de Navara era cumnatul lui Carol IX.

Regele a justificat masacrul din cauza unui presupus complot hughenot anti-regal. La Paris, totul s-a terminat până pe 27 august dar în restul celor 20 de orașe, masacrul a durat până la jumătatea lui septembrie. Puținul câștigat de hughenoți prin Edictul de la Saint Germain parte a unui tratat care pusese capăt unui război religios fusese anulat acum.

Consecința directă a Nopții Sfântului Bartolomeu a fost aceea că majoritatea hughenoților s-au îndreptat spre actuala Elveție la Geneva. Orașul francez La Rochelle devine citadela hughenoților ca și Mons. Pentru că locuitorii din La Rochelle au refuzat să deschidă porțile, va începe un alt război religios.

În cele din urmă, în 1593, Regele Henric IV, conciliant după victoria hu le permite catolicilor să aibă messae (liturghii)catolice. El a spus atunci: Paris vaut-il bien une messe...Parisul merită o liturghie... Va fi asasinat în 1610... de Ravaillac, un nobil catolic, fanatic... Asta este istoria.. o sursă de întâmplări, multe de neînțeles din care nu învățăm nimic niciodată...

