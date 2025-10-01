Ce este și ce aduce nou RoCEIReader. Oricine are carte de identitate trebuie să știe aceste informații

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat aplicația RoCEIReader, un instrument care le permite cetățenilor și furnizorilor de servicii să citească rapid datele stocate pe cartea electronică de identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu înscrisă în cip. Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play, iar în perioada următoare va putea fi descărcată și din App Store. În exclusivitate pentru EVZ, Cătălin Giulescu, director general DGEP, a oferit detalii legate de modul în care funcționează aplicația. De asemenea, reprezentantul Direcției de Evidență a Persoanelor a arătat de schimbări urmează începând de anul viitor.

RoCEIReader utilizează tehnologia NFC pentru a citi datele direct de pe CEI. Pentru a folosi aplicația, utilizatorii trebuie să activeze NFC pe telefon și să introducă două coduri: CAN și PIN-ul.

CAN (Card Access Number) este format din șase cifre și se găsește pe fața cărții electronice, în dreapta-jos, sub data de expirare. PIN-ul, format din patru cifre, permite accesul la informațiile sensibile, precum adresa de domiciliu.

Odată ce cartea electronică este apropiată de telefon, datele apar instantaneu pe ecran, fără a fi nevoie de alte echipamente suplimentare. Această soluție vine ca răspuns la dificultățile semnalate de cetățeni în accesarea serviciilor publice și private care necesită verificarea identității.

„Trebuie să recunoaștem că, în ultima perioadă, am primit numeroase mesaje de la cetățeni care semnalau dificultăți în accesarea anumitor servicii publice sau private, iar aplicația a fost lansată tocmai pentru a le permite cetățenilor să interacționeze mai simplu cu furnizorii de servicii”, ne-a spus reprezentantul DGEP.

Directorul general al instituției a explicat cum funcționează acest mecanism.

„Aplicația are acces la o partiție de pe suportul electronic al cărții de identitate electronice, unde sunt stocate datele care reflectă valența de document de călătorie a cărții electronice. Prin introducerea codului CAN, de șase cifre, tipărit pe cartea electronică, se accesează partiția respectivă în condiții de securitate, iar prin introducerea codului PIN este accesată partiția în care este înscrisă informația referitoare la domiciliu”, a arătat Cătălin Giulescu.

Potrivit comisarului, titularul poate descărca datele prin intermediul unui document PDF.

„Aplicația combină aceste două seturi de date și atestă informațiile respective. Totodată, titularul are la îndemână, în aplicație, o opțiune de export a datelor prin intermediul unui document PDF”, a adăugat reprezentantul DGEP.

Deși sute de mii de cetățeni și-au făcut cărți de identitate electronice, majoritatea furnizorilor de servicii au refuzat să își achiziționeze cititoare pentru acest tip de document.

„Ca să înțelegem, acele cititoare nu sunt destinate doar cărții electronice de identitate emise de statul român, ci, cu acel cititor, se pot accesa informațiile din orice act de identitate electronic emis și de alte state. Doar că furnizorii de servicii, pe fondul lipsei bugetului, au fost reticenți în a achiziționa aceste cititoare și au generat dificultăți în interacțiunea cu beneficiarii de servicii”, a continuat comisarul.

Astfel, titularii puteau face dovada domiciliului doar prin intermediul unui document descărcat din hub-ul de servicii al MAI.

„Am deschis, în hubul de servicii al MAI, un flux electronic prin care titularii aveau acces la un certificat electronic pentru atestarea domiciliului. Serviciul a fost accesibil începând cu luna iunie și, în paralel, pentru cei care nu au abilități digitale, am recomandat să se adreseze serviciilor publice comunitare, unde li se elibera o hârtie în care se atesta domiciliul”, a explicat acesta.

După numeroasele probleme semnalate, aplicația RoCEIReader a fost lansată pentru a simplifica procesul de acces la datele de pe cartea electronică de identitate.

„Vă dați seama că un astfel de mecanism este ridicol: ai carte electronică de identitate și faci dovada domiciliului printr-o hârtie A4. Această aplicație a fost dezvoltată tocmai pentru a-i permite titularului accesul la un instrument al statului român și să îl ajute să interacționeze simplu cu furnizorii de servicii.

Directorul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor (DGEP) a declarat că au existat presiuni pentru tipărirea adresei de domiciliu pe cartea electronică de identitate, însă aceste propuneri au fost respinse.

Comisarul a explicat că, începând cu luna iulie 2026, titularii vor putea modifica domiciliul printr-o interfață electronică aflată în curs de dezvoltare.

„Trebuie să recunosc că au fost presiuni să tipărim domiciliul pe cartea electronică de identitate. Am respins aceste propuneri pentru că trag mari speranțe ca, de la începutul lunii iulie 2026, titularii să își poată schimba domiciliul printr-o interfață electronică la care se lucrează în momentul acesta și care se va găsi în hubul de servicii al MAI, astfel încât titularii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la ghișeu. Vor avea posibilitatea să intre în acea interfață fără să mai interacționeze cu funcționarul”, a mai spus comisarul.

Potrivit șefului instituției, furnizorii de servicii au obligația să se adapteze noilor cerințe și să înțeleagă că aceste documente au rolul de a simplifica modul în care aceștia interacționează cu cetățenii.

„Deja proiectăm ce va fi după 1 iulie anul viitor. Toți furnizorii de servicii și noi, ca societate, trebuie să gândim modul în care interacționăm cu cartea electronică de identitate. Furnizorii de servicii trebuie să înțeleagă că trebuie să participe la aceste schimbări”, a încheiat Cătălin Giulescu.