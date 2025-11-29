Noul trend pe TikTok. Moș Crăciun care cere donații pe live

În plină perioadă festivă, platforma TikTok devine scena unor inițiative surprinzătoare, care atrag atât atenția, cât și criticile utilizatorilor. Cea mai recentă tendință care a captat publicul tânăr este reprezentată de creatorii care se costumează în Moș Crăciun și vorbesc cu copiii.

Fenomenul, care pare inofensiv la prima vedere, ridică totuși întrebări despre responsabilitatea creatorilor de conținut și despre limitele monetizării pe platformele sociale.

Trendul a început timid, cu câțiva TikTokeri locali care au postat videoclipuri cu Moș Crăciun oferind cadouri simbolice, dar în scurt timp s-a transformat într-o adevărată „industrie a live-urilor caritabile”.

@santajclaus Happy December! It’s that time of year where at times, you just need to burst out with a Christmas song! #santajclaus ♬ original sound - itsMADWAT

Creatorii nu doar că interpretează personajul clasic, ci îi conferă o identitate proprie, folosind costume sofisticate, decoruri tematice și efecte speciale care transformă camera într-un mic atelier al lui Moș Crăciun. În timpul live-urilor, spectatorii pot trimite „cadouri virtuale” care sunt convertite în bani reali.

„Este un mod creativ de a atrage atenția și de a interacționa cu urmăritorii”, a spus un consultant în social media. „Dar aici intervine o zonă sensibilă: nu toți creatorii sunt transparenți în privința modului în care folosesc donațiile, iar publicul tânăr poate fi influențat să contribuie fără să înțeleagă implicațiile financiare.”

Unii dintre TikTokerii implicați spun că banii strânși sunt folosiți pentru cadouri reale destinate copiilor nevoiași sau pentru proiecte caritabile locale, însă verificarea acestor declarații este dificilă. Criticii atrag atenția că fenomenul poate deveni ușor exploatator, transformând spiritul sărbătorilor într-o sursă de profit personal.

Psihologii și specialiștii în media avertizează asupra efectului pe care astfel de live-uri îl pot avea asupra adolescenților. „Tinerii sunt foarte receptivi la ideea de recunoaștere socială și la interacțiunea cu influenceri. Dacă li se cere să trimită bani pentru a primi atenție sau apreciere virtuală, se poate crea o presiune psihologică nejustificată”, a explicat un specialist în comportament digital.

În paralel, platforma TikTok profită de trend, încurajând monetizarea prin sistemul de cadouri virtuale. Algoritmii promovează live-urile cu cele mai multe donații și interacțiuni, ceea ce înseamnă că creatorii care reușesc să strângă sume mari devin vizibili pentru un public și mai larg, alimentând astfel fenomenul.

Unii utilizatori sunt fascinați de ideea de Moș Crăciun „interactiv”, apreciind creativitatea și spectacolul, în timp ce alții se declară sceptici și își exprimă temerea că autenticitatea spiritului Crăciunului este periclitată de dorința de profit. Unii văd trendul ca pe o inovație digitală, alții îl consideră un exemplu de exploatare comercială a tradițiilor culturale.

În plus, nu lipsesc situațiile controversate: live-uri în care Moș Crăciun solicită sume considerabile, „premii” simbolice care nu se mai materializează sau creatorii care nu menționează clar că donațiile sunt opționale.