Noul IQOS Boutique Victoriei: concept de tip Retail 2.0 și o instalație artistică semnată Sebastian Comănescu

Din cuprinsul articolului „Studioul Curiozității”: artă și interacțiune în spațiul IQOS

Noua locație din rețeaua națională IQOS se alătură conceptelor flagship store din Milano, Madrid, Londra sau Amsterdam și marchează o nouă etapă a strategiei Retail 2.0 a Philip Morris România

În 26 iunie s-a deschis IQOS Boutique Victoriei, un spațiu gândit ca o destinație care reunește design, artă și cultură urbană, într-o experiență construită pentru comunitatea de consumatori adulți IQOS. Cu această deschidere, rețeaua națională de IQOS Boutiques se extinde, ajungând la 120 de puncte de vânzare, și se consolidează ca platformă de experiență, dincolo de funcția comercială clasică.

Noua locație propune o abordare diferită față de spațiile comerciale tradiționale și integrează tehnologia, designul și arta contemporană într-un format Retail 2.0 care pune accent pe experiența vizitatorului. Spațiul include elemente interactive și o instalație artistică realizată special de artistul Sebastian Comănescu pentru acest magazin în cadrul proiectului „Studioul Curiozității”.

„IQOS este astăzi lider în categoria produselor din tutun încălzit, ales de peste 35 de milioane de utilizatori adulți la nivel global. Noul boutique de pe Calea Victoriei reflectă evoluția noastră către formate integrate de tip Retail 2.0, care aduc împreună tehnologia, designul și interacțiunea pentru a oferi utilizatorilor adulți ai IQOS o experiență coerentă, dincolo de actul de cumpărare. Este un concept distinct pe care îl dezvoltăm în orașe-cheie, iar România are un loc important pe această hartă. În același timp, recunoașterea IQOS ca brand inovator, inclusiv prin includerea în topul Kantar BrandZ, confirmă direcția strategică în care evoluăm.”, a declarat Carmina Fusté, director general, Philip Morris România.

Inaugurarea marchează un moment de referință pentru strategia de retail a Philip Morris România. IQOS Boutique Victoriei devine punctul de vârf al unei rețele care depășește simpla funcție comercială transformându-se într-o platformă cu aplecare către experiențe culturale și de interacțiune cu comunitatea de utilizatori adulți. Dincolo de extinderea rețelei, deschiderea face parte din strategia mai amplă a companiei de a accelera tranziția către un viitor fără fum, prin dezvoltarea de alternative la continuarea fumatului, exclusiv pentru fumătorii adulți.

Elementul central al noului spațiu este instalația realizată de artistul Sebastian Comănescu, în cadrul proiectului „Studioul Curiozității”, curatoriat de The Institute. Inițiativa, implementată și în alte magazine IQOS, presupune colaborări cu artiști români care creează lucrări inspirate de specificul orașului în care este deschis fiecare boutique.

În cazul Bucureștiului, instalația realizată pentru IQOS Boutique Victoriei funcționează ca o dioramă urbană interactivă, care reunește clădiri emblematice de pe Calea Victoriei și elemente inspirate din dinamica orașului. Lucrarea folosește tehnologie de tip senzori și efecte de lumină, permițând vizitatorilor să interacționeze direct cu spațiul și să activeze diferite straturi vizuale.

„Pentru această instalație am pornit de la felul în care Bucureștiul își dezvăluie identitatea în detalii – o cornișă, un ritm de geamuri, o lumină de seară pe Calea Victoriei. Am construit o dioramă care nu doar să eprezinte orașul, ci să reacționeze la prezența celui care intră în spațiu. Curiozitatea este, în fond, despre a privi din nou ceea ce credem că știm deja.", a declarat Sebastian Comănescu, artistul vizual care semnează instalația.

Deschiderea IQOS Boutique Victoriei se înscrie într-un context mai larg de extindere a rețelei de magazine a companiei. În România, rețeaua include 120 de puncte de vânzare, iar la nivel european, concepte similare sunt dezvoltate în orașe precum Londra, Paris, Milano sau Madrid.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.