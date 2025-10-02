Nicușor Dan, subiectul unor postări identice pe Facebook în ultimele două zile

În doar două zile, aplicația Facebook a fost invadată de postări similare, în care influenceri și formatori de opinie au creat postări despre micile greșeli de protocol ale președintelui Nicușor Dan și au adus în prim-plan economisirea a 17,5 milioane de lei prin rectificarea bugetară, potrivit știripesurse.

Rectificarea bugetară anunțată de Administrația Prezidențială a venit cu o reducere de 17,5 milioane de lei din creditele aprobate pentru 2025. Decizia, făcută publică la sfârșitul lunii septembrie, a fost justificată de președintele Nicușor Dan prin dorința de a demonstra o administrare responsabilă a fondurilor publice.

În spațiul public, gestul a fost interpretat ca un semnal al unei abordări diferite privind gestionarea fondurilor și a protocolului. În postările online, situația a fost comparată cu perioada Iohannis.

Influenceri, formatori de opinie și comentatori media au comentar despre gafele de protocol și economisirea a 17,5 milioane de lei. Florin Negruțiu, jurnalist, a remarcat că „a trecut neobservată știrea că Administrația Prezidențială și-a redus bugetul cu 17,5 milioane de lei la rectificare. Pur și simplu Nicușor Dan a considerat că nu are nevoie de un protocol atât de scump precum predecesorul său”.

Postările făcute de Vlad Craioveanu, Natalie Ester, Lorena Lupu și Ștefăniță Radu l-au apreciat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a returna 17,5 milioane de lei la buget.

Ceea ce atrage atenția în valul de postări pro-prezidențiale nu este doar uniformitatea mesajelor, ci și cât de asemănătoare sunt întrebările retorice, comparațiile cu administrațiile anterioare și apelurile la responsabilitatea fiscală.

Postările au apărut imediat după incidentul cu președintele din Timișoara și înainte de evenimentele la care Nicușor Dan participă la Copenhaga. În doar două zile, discuția publică s-a mutat de la micile greșeli de protocol la tema reducerii bugetare