Nicușor Dan, despre zidul anti-dronă: Pentru moment discutăm de o schiţă a unui plan de acţiune

Președintele Nicușor Dan a declarat că statele Uniunii Europene discută realizarea unui zid anti-dronă pe flancul estic, o iniţiativă considerată esenţială în contextul tensiunilor de securitate. Preşedintele a precizat că, deşi există „nuanţe” în dezbateri, consensul general este de a merge înainte cu acest plan, menit să protejeze infrastructura şi populaţia de ameninţările aeriene.

Declaraţia lui Nicuşor Dan a fost făcută joi, înaintea participării la reuniunea Comunităţii Politice Europene, în care liderii europeni vor analiza evoluţiile de securitate regională. Potrivit preşedintelui, discuţiile din Consiliul European se concentrează în mare parte pe necesitatea unui sistem comun de apărare împotriva dronelor.

„Pentru moment discutăm de o schiţă a unui plan de acţiune. Deci mai întâi o să avem planul de acţiune şi după aceea, eventual, lideri care să coaguleze”, a afirmat preşedintele.

Preşedintele a explicat că iniţiativa se află, în prezent, la stadiul unei schiţe de plan de acţiune. În prima etapă, se va elabora acest plan, urmând ca ulterior lideri desemnaţi să coordoneze implementarea.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că problema dronelor nu mai poate fi redusă la relaţia de vecinătate cu Federaţia Rusă.

El a explicat că recentele atacuri asupra aeroporturilor europene, situate la sute de kilometri de front, arată că aceste dispozitive reprezintă o ameninţare capabilă să lovească infrastructuri critice în inima continentului. „Deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia(... ), este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta”, a punctat şeful statului.

Preşedintele a explicat că România s-a implicat în discuţiile la nivel european, care au vizat în principal aspectele politice şi de finanţare. În opinia sa, stabilirea mecanismelor concrete de implementare revine miniştrilor apărării, care au întâlniri mult mai frecvente şi pot analiza în detaliu soluţiile tehnice.

Șeful Statului a precizat că zidul ar putea deveni funcțional în câteva luni.