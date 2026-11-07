Politica

Nicușor Dan, prima reacție după atacul armat din Cracovia: „Sunt profund îndurerat de tragicul incident”

Nicușor Dan, prima reacție după atacul armat din Cracovia: „Sunt profund îndurerat de tragicul incident”Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate cu Polonia, după atacul armat produs în centrul orașului Cracovia, în urma căruia șase persoane au murit și alte zece au fost rănite, potrivit celui mai recent bilanț prezentat. Șeful statului și-a exprimat regretul față de pierderile de vieți omenești și a transmis susținerea României pentru poporul polonez.

Nicușor Dan, prima reacție după atacul armat din Cracovia. „Sunt profund îndurerat de tragicul incident”

Nicușor Dan a reacționat la atacul din Cracovia printr-un mesaj publicat pe platforma X. Președintele României și-a exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de incident și cu familiile celor care și-au pierdut viața.

„Sunt profund îndurerat de tragicul incident armat din Cracovia, iar gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei afectaţi. România îşi exprimă solidaritatea deplină cu Polonia şi poporul său în acest moment dificil”, a scris, sâmbătă seară, preşedintele Nicuşor Dan pe reţeaua X.

Și premierul României a transmis un mesaj după atac

Președintele nu este singurul oficial român care a reacționat la evenimentele din Polonia.

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Premierul Luca Niculescu și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, au transmis, la rândul lor, mesaje de condoleanțe pentru familiile victimelor și de solidaritate cu autoritățile și populația poloneză.

Reacțiile oficialilor români au venit după atacul produs sâmbătă în centrul orașului Cracovia, unul dintre cele mai importante centre urbane din Polonia.

Atac armat Cracovia

Atac armat Cracovia. Sursă foto: captură video

Cum s-a produs atacul armat din Cracovia

Incidentul a avut loc sâmbătă, în piața principală din Cracovia, oraș situat în sudul Poloniei și al doilea ca mărime din țară. Potrivit informațiilor furnizate agenției AFP de un purtător de cuvânt al poliției, un bărbat a pătruns cu autoturismul în piața centrală și a început să tragă asupra persoanelor aflate în zonă.

Forțele de ordine au intervenit, iar suspectul a fost împușcat și reținut. Reprezentantul poliției a descris desfășurarea atacului și intervenția autorităților:

„Un bărbat a intrat cu maşina în piaţa principală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare asupra trecătorilor. Autorul faptelor a fost neutralizat de poliţie şi rănit prin împuşcare. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi mai multe au fost rănite", a precizat sursa citată.

În informațiile prezentate ulterior, bilanțul indicat a ajuns la șase persoane decedate și zece rănite.

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