Premierul României, Luca Niculescu, și ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, au transmis mesaje de solidaritate cu Polonia după atacul armat din centrul Cracoviei, în urma căruia cinci persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite. Și ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a condamnat atacul și a transmis că America este alături de poporul polonez.

Luca Niculescu a transmis sâmbătă seară, într-un mesaj publicat pe rețeaua X, condoleanțe familiilor victimelor și un mesaj de susținere pentru persoanele afectate de atac.

„Ne exprimăm solidaritatea sinceră cu poporul polonez în urma îngrozitorului atac armat din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile şi cei dragi lor, precum şi către toţi cei afectaţi de acest eveniment tragic. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor şi le urăm putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile”, a transmis premierul.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculaescu, s-a declarat șocat de atac și a transmis condoleanțe omologului său polonez, Radosław Sikorski, precum și familiilor victimelor. Șeful diplomației române le-a urat însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

„Sunt şocat de atacul armat îngrozitor de la Cracovia. Transmit sincere condoleanţe lui Radosław Sikorski şi familiilor victimelor şi le doresc însănătoşire grabnică persoanelor rănite. Echipa noastră consulară se află în contact strâns cu autorităţile poloneze. România este alături de Polonia”, a scris ministrul pe rețeaua X.

Și ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a reacționat după atacul armat. Într-un mesaj publicat pe X, diplomatul american a condamnat violențele și a transmis solidaritatea Statelor Unite cu Polonia.

„Aflăm detalii despre îngrozitorul atac armat în masă din Cracovia, un atac sălbatic şi criminal care a zdruncinat pacea Poloniei. America este alături de Polonia în aceste momente întunecate, aşa cum Polonia este alături de iubiţii săi cetăţeni din Cracovia”, a scris Tom Rose.

Atacul armat a avut loc sâmbătă, în centrul orașului Cracovia, al doilea ca mărime din Polonia. Un bărbat a intrat cu mașina în piața principală și a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, potrivit informațiilor transmise de un purtător de cuvânt al poliției pentru AFP.

„Autorul faptelor a fost neutralizat de poliţie şi rănit prin împuşcare. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi mai multe au fost rănite”, a precizat reprezentantul poliției.