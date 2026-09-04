Europarlamentarul PSD Victor Negrescu i-a răspuns vineri, 4 septembrie, lui Dan Barna, după criticile fostului lider USR privind relația PSD cu AUR și disputa asupra legii integrității.

Într-o postare pe Facebook, Negrescu a respins acuzațiile formulate la adresa sa și a susținut că neînțelegerile politice interne nu trebuie transformate în acțiuni care pot afecta România sau fondurile europene.

Schimbul de replici are loc în contextul unei dispute politice privind demersurile din Parlamentul European, inclusiv o dezbatere despre statul de drept și legea integrității.

Barna a criticat anterior alianța PSD-AUR și a afirmat că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR în legătură cu un jalon privind integritatea. Negrescu contestă interpretarea lui Barna și cere explicații despre demersurile grupului Renew Europe la Comisia Europeană.

În dreptul la replică, Victor Negrescu a susținut că Dan Barna, în perioada în care conducea USR, a depus o moțiune împreună cu AUR împotriva guvernului PNL-USR.

Europarlamentarul PSD a prezentat acest episod drept o încălcare a „cordonului sanitar” față de extremism și a afirmat că Barna ar fi „girat AUR”.

Afirmația face parte din argumentația politică a lui Negrescu. Relatările despre dispută confirmă că acesta a invocat moțiunea în răspunsul său, însă nu oferă, în materialele consultate, o verificare independentă a tuturor calificărilor folosite de europarlamentar.

Un alt punct central al mesajului îl reprezintă activitatea delegației USR în Renew Europe. Negrescu afirmă că Dan Barna a susținut un demers pentru o rezoluție critică la adresa României și că social-democrații s-au opus politizării unei dezbateri europene.

Potrivit relatărilor publicate în aceeași zi, conflictul a pornit de la un vot din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, unde era discutată o rezoluție despre statul de drept.

În acest context, Negrescu a precizat că nu este membru al Comisiei LIBE, contrazicând astfel o afirmație pe care o atribuie lui Barna.

Negrescu a legat disputa actuală de momentul în care guvernul PNL-USR a fost înlăturat, susținând că acel executiv negociase și redactase PNRR, inclusiv angajamentele privind integritatea.

De cealaltă parte, Barna a acuzat PSD că a introdus, împreună cu AUR, un amendament la legea integrității și a susținut că modificarea poate afecta fondurile europene.

El a invocat riscul pierderii a 770 de milioane de euro din PNRR. Acestea sunt pozițiile celor doi politicieni în disputa publică; valoarea și condițiile exacte ale fondurilor menționate necesită verificarea documentelor oficiale ale Comisiei Europene și ale PNRR.

În finalul mesajului, Victor Negrescu a propus un pact politic pentru protejarea intereselor economice, financiare și strategice ale României. El a susținut că disputele politice pot continua, dar că la Bruxelles trebuie evitate acțiunile care ar putea afecta interesele țării.

Europarlamentarul PSD a respins și criticile legate de cănile nominale distribuite în Parlamentul European. Negrescu a precizat că acestea sunt produse în județul Alba și că intenția sa este de a promova produsele românești.

Disputa dintre Victor Negrescu și Dan Barna rămâne deschisă, iar principalele teme sunt relația cu AUR, legea integrității și impactul demersurilor europene asupra fondurilor PNRR.