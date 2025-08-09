Politica Nazare sparge blocajul despăgubirilor pentru imobilele confiscate în comunism







Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat Guvernul României a aprobat vineri o ordonanță care reactivează procesul de despăgubire pentru proprietățile confiscate în perioada comunistă, conform Deciziei 43/2025 a Curții Constituționale.

Acesta a subliniat că astfel au fost eliminate blocajele care întârzie de ani buni acordarea compensațiilor către foștii proprietari sau urmașii acestora.

Potrivit ministrului, noile reglementări respectă recomandările Curții Constituționale, oferind un cadru clar și echitabil pentru evaluarea despăgubirilor, mai ales în situațiile în care restituirea imobilelor în natură nu mai este posibilă.

Pentru prima dată, despăgubirile se vor calcula folosind o grilă notarială unitară, care ia în calcul localizarea proprietății, starea acesteia și regimul juridic, în concordanță cu standardele CEDO. Această metodă elimină discrepanțele de până acum, când valoarea compensațiilor depindea de modul de utilizare a bunului la momentul confiscării.

De asemenea, ordonanța introduce mai multe opțiuni de plată pentru beneficiari: aceștia pot alege să primească suma integrală cu un discount de 40% sau să opteze pentru plata eșalonată în șapte tranșe anuale. Pentru a limita specula și litigiile, noul cadru restrânge profiturile celor care cumpără drepturi litigioase, reducând astfel riscul tranzacțiilor speculative cu punctele de despăgubire.

Transparența va fi un alt element-cheie: toate instituțiile implicate în proces vor raporta centralizat evoluția dosarelor, creând o bază națională unică de date, care să faciliteze monitorizarea și gestionarea acestora.

Nazare a precizat că aceste măsuri vor proteja drepturile persoanelor îndreptățite și vor asigura plata despăgubirilor fără a pune presiune excesivă pe bugetul de stat pe termen scurt și mediu.

Până în prezent, statul a stabilit compensații totale de 23,2 miliarde de lei pentru peste 67.000 de dosare, din care au fost plătiți deja 16,1 miliarde. Restul de aproximativ 7,5 miliarde urmează a fi achitați gradual până în 2029.

Prin extinderea termenului de plată și limitarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte, guvernul a redus semnificativ presiunea bugetară, ceea ce permite accelerarea plăților către persoanele îndreptățite. De asemenea, valoarea medie a despăgubirilor a crescut considerabil în ultimii ani, reflectând necesitatea unei soluții financiare sustenabile și echitabile.