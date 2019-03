Monica Gabor intră în afaceri cu CANABIS

Monica Gabor și Mr. Pink, actualul său partener de viață, s-au orientat către un nou bussines, după ce încercarea de a cuceri piața americană cu băuturi energizante le-a eșuat. În prezent, fostul model și misteriosul afacerist de origine asiatică și-au deschis o altă afacere, de data aceasta mai mică. Este vorba de un magazin online, unde anunță că produc, iar ulterior vând CDB, mai exact uleiuri pe bază de canabis medicinal.





Noul magazin online al acestora poate fi mai degrabă asemănat cu un fel de Plafar. Clienții pot comanda uleiuri CDB la sticluță cu pipeta. Prețurile acestora variază între 45 și 130 de dolari, în funcție de aromă și cantitate.

Fosta doamnă de la Izvorani consumă

Monica Gabor se implică trup și suflet în afacerile iubitului său, ba chiar îl ajută la promovarea acestor tratamente „naturiste”. În urma unei campanii de promovare a produsului care explică beneficiile tratamentului cu ulei de canabis, fosta soție a lui Irinel Columbeanu a postat la rândul ei pe una din rețelele de socializare un videoclip în care le demonstrează urmăritorilor cum se bea această substanță. Videoclipul vine însoțit de un mesaj, prin care fostul model explică cum și de ce ajută acest ulei în tratarea cancerului: „CDB are două funcții majore în tratamentul cancerului: încetinirea și totodată stoparea creșterii celulelor canceroase, dar și tratarea simptomelor în urma chimioterapiei”, a scris Monica. O altă postare prin care ea își arată susținerea față de acest tip de medicamente „naturiste” a apărut în urmă cu ceva timp pe pagina acesteia de Facebook. Vedeta a ieșit la plimbare cu una dintre cele mai bune prietene din România, moment în care a găsit niște frunze de cânepă: „Ce am găsit noi aici? Am oprit să facem poze într-un peisaj verde ca în povești și uite peste ce am dat. #cânepă, #medicalmarijuana. Nu dăm check-in din motive legale :)”.

România vrea să folosească canabisul în scopuri medicale

Utilizarea canabisului în scopuri medicinale este o practică utilizată în multe țări europene, în special pentru pacienții care suferă de cancer în fază terminală. În state precum Cehia, Italia, Germania, Croaţia, Macedonia sau Polonia, consumul de marijuana în scopuri medicinale este legal. Iar în Spania, Portugalia şi Olanda se poate consuma şi în scop recreaţional. Tema legalizării canabisului în scopuri strict medicale este dezbătută acum și la noi în țară. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat miercuri că a avut loc o primă întâlnire a grupului de lucru privind posibila utilizare a canabisului medicinal în tratamentul anumitor afecțiuni. „Canabisul face foarte mult bine și este foarte benefic în anumite tratamente. (...) Vorbim despre canabis medicinal, încă o dată. Trebuie să vedem ce beneficii poate avea. Am cerut legislație comparată din alte țări. (...) Sunt terapii pe care trebuie să le utilizăm și noi”, a spus ministrul.

