Monica Anisie contestă schimbarea de la conducerea PNL Sector 2

Monica Anisie a anunțat miercuri că va contesta decizia Biroului Politic Național al PNL prin care a fost înlocuită de la conducerea organizației Sector 2. Fostul ministru al Educației susține că Ilie Bolojan nu i-a prezentat motivele demiterii și îi critică pe Dan Motreanu, Siegfried Mureșan și Ciprian Ciucu pentru pozițiile lor față de PSD.

Monica Anisie va contesta hotărârea prin care Biroul Politic Național al PNL a îndepărtat-o de la conducerea filialei Sector 2. Decizia a fost luată în ședința conducerii liberale din 20 iulie, când au fost schimbați președinții și au fost dizolvate structurile de conducere din șase organizații ale partidului.

Contactată miercuri de STIRIPESURSE.RO, fostul ministru al Educației a declarat că va ataca hotărârea adoptată de conducerea PNL.

„Sigur că vom contesta decizia”, a subliniat, pentru sursa citată, fostul ministru al Educației.

Întrebată cum a fost justificată înlocuirea sa, Monica Anisie a afirmat că Ilie Bolojan nu i-a prezentat niciun motiv pentru decizia luată în Biroul Politic Național. Ea consideră că măsura face parte dintr-un conflict cu liberalii care și-au exprimat public opiniile și au criticat unele decizii luate în interiorul partidului. Fostul ministru al Educației a susținut că libertatea de opinie este sancționată în PNL și a reluat disputa privind colaborarea liberalilor cu PSD.

Monica Anisie le-a cerut lui Dan Motreanu și Siegfried Mureșan să explice de ce nu renunță la mandatele din Parlamentul European, în condițiile în care au fost aleși pe lista comună PNL-PSD și susțin acum îndepărtarea liberalilor de social-democrați.

„Este un război personal, fiindcă noi am avut și avem curajul să spunem ce gândim. Se pare că libertatea de opinie, în opinia lui Bolojan, înseamnă sancționare! Fiecare PNL-ist care azi are funcții alese prin vot în Parlamentul European - îl dau toți exemplu pe Rareș Bogdan, dar Motreanu, Mureșan etc., care acum țipă fără PSD, de ce nu-și dau demisia din Parlamentul European, dacă nu le place ca au fost pe listă cu PSD? - sau în majoritatea UAT a fost pe listă cu PSD! Iar mulți au avut sau au funcții în administrația centrală, alături de PSD - vezi Burduja. Când s-a votat alianța cu PSD, am fost câțiva care am votat împotrivă, deoarece am știut că e o greșeală, însă colegii mei, care acum strigă fără PSD, nu își asumă că votau cu două mâini alianța! Uită că, prin votul lor, s-a intrat în alegeri cu PSD de mână. Nu există doar 3-5 vinovați pe care ii alegi cum îți convine”, a mai precizat Anisie.

Monica Anisie a afirmat că nu i-a cerut conducerii partidului menținerea într-o funcție, ci explicații privind hotărârea adoptată. Ea susține că Ilie Bolojan nu a putut prezenta nici măcar un motiv pentru schimbarea sa de la conducerea PNL Sector 2.

„Atât le-am cerut: să nu fim ipocriți și să recunoască faptul că tot ei ne-au împins unde suntem! Aceiași care l-au aclamat pe Orban, Cîțu, Ciucă și acum pe Bolojan!

Domnul președinte nu a fost capabil să îmi dea trei motive sau măcar unul pentru care mă demite. Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii este ca nu este despre funcție sau despre mine, ci este despre adevăr, dreptate, onoare și principii. Mai ales ca domnul Bolojan pretinde că pentru dumnealui primează toate acestea”, a conchis Anisie.

Fostul ministru al Educației l-a criticat și pe primarul general Ciprian Ciucu, pe care l-a susținut în campania pentru Primăria Capitalei din 2025. Monica Anisie a declarat că acesta nu a avut curajul să discute direct cu ea înaintea schimbării de la conducerea organizației.

Ea a contestat și poziția lui Ciprian Ciucu față de PSD, amintind că acesta a beneficiat de susținerea social-democraților la alegerile pentru Sectorul 6.

„De reproșat, am ce să-i reproșez: că nu a avut curajul să poarte măcar o discuție și să se uite în ochii mei! Mai mult, el vorbește de lupta împotriva PSD? Când el a candidat, la Sectorul 6, sprijinit și de PSD!”, a mai declarat Monica Anisie.

Monica Anisie nu este singurul lider liberal care a anunțat că va ataca hotărârea adoptată în ședința Biroului Politic Național. Ionuț Stroe, schimbat de la conducerea PNL Sector 4, a declarat marți că procedura folosită a mai fost anulată de Curtea de Arbitraj a partidului și sancționată în instanță.

„(...) am asistat la a patra încercare de a fi schimbat din funcția de președinte al PNL Sector 4. Ironia este că se folosește aceeași procedură care a fost deja anulată de Curtea de Arbitraj a PNL și sancționată de instanță. Sunt convins că și această decizie va avea aceeași soartă, pentru că o vom contesta”, a afirmat Ionuț Stroe.

Deputatul susține că actuala conducere a partidului aplică retroactiv o prevedere introdusă în statut după alegerile ale căror rezultate sunt invocate pentru înlocuirea liderilor de filiale.

„Nu poți sancționa în 2026 rezultatele unor alegeri din 2024 folosind un articol introdus în Statut abia în 2025. Legea nu se aplică retroactiv. Este un principiu elementar de drept. Din păcate, domnul Bolojan preferă să mai arunce partidul într-un proces decât să respecte propriile reguli”, a mai spus el.

PNL a anunțat că Biroul Politic Național a decis, în ședința din 20 iulie, schimbarea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene sau de sector din șase filiale. Măsurile au vizat organizațiile PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5.

În cazul filialei Galați, conducerea partidului a decis revocarea președintelui interimar George Scarlat.

„Decizia vizează următoarele organizații: PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5. Facem mențiunea că în cazul PNL Galați s-a decis revocarea președintelui interimar, George Scarlat.

Deciziile au fost adoptate în baza prevederilor art. 74 lit. t) teza 1 din Statutul PNL și au drept obiectiv îmbunătățirea activității acestor organizații, precum și o serie de măsuri ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia și programele politice ale PNL. Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost adoptate cu votul favorabil a două treimi din membrii Biroului Politic Național, în conformitate cu prevederile statutare”, a comunicat PNL.