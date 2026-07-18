Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan i-a răspuns fostului ministru al Muncii, Florin Manole (PSD), după ce acesta l-a invitat, în mod ironic, la negocierile privind noua Lege a salarizării. Liberalul a afirmat că fostul ministru se comportă „asemenea unui elev corigent, care nu a învățat tot anul”, acuzându-l că nu a reușit să prezinte proiectul în perioada în care conducea Ministerul Muncii.

Schimbul de replici a pornit sâmbătă, după ce Florin Manole, prezent la Parlament pentru discuții cu sindicatele, a declarat că îl așteaptă pe Siegfried Mureșan la negocieri.

„Sper să ne ajute şi domnul Siegfried Mureşan. L-am invitat. Este aici şi un călăreţ pentru el, este aşteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii ţării, de fondurile europene. Sigur nu e pe plajă, sigur nu este în weekend şi munceşte undeva, poate îşi face timp să vină şi aici”, a afirmat Florin Manole.

Siegfried Mureșan a mai spus că nu a primit, în realitate, o invitație la discuții și a precizat că ar fi participat dacă aceasta ar fi existat.

„Fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole pretinde că m-a invitat la discuţii pe tema Legii salarizării şi că încă mă aşteaptă. Îi transmit fostului ministru că aş fi venit cu plăcere dacă m-ar fi invitat într-adevăr şi că sunt mereu dispus la un dialog serios. Parlamentul European a lucrat şi în această săptămână, nu este încă în vacanţă parlamentară, aşa cum sunt colegii din PSD ai domnului Manole. Aşadar, ironiile despre vacanţă nu au nicio bază”, a transmis europarlamentarul.

Acesta a continuat spunând că Florin Manole a avut suficient timp pentru a elabora proiectul Legii salarizării în perioada în care a fost ministru.

„Totuşi, dacă tot vrea să vorbim despre muncă şi vacanţă, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziţie, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eşuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deşi era ministrul responsabil de acest dosar şi era obligaţia sa. Acum, asemenea unui elev corigent, care nu a învăţat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul”, a afirmat Mureșan.

În finalul mesajului, europarlamentarul PNL a susținut că Executivul condus de Ilie Bolojan a prezentat deja proiectul de lege și a făcut apel la PSD să îl susțină.

„Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema şi a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să îşi convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanţă şi să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR şi o lege mai echitabilă pentru oamenii oneşti din sectorul public”, a încheiat Siegfried Mureșan.