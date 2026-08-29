Relatările despre feline mari care ar trăi discret în zonele rurale ale Marii Britanii au revenit în atenție după apariția unor noi observații și analize de dovezi care, potrivit susținătorilor acestei teorii, ar putea indica prezența unor animale precum leoparzii negri în pădurile britanice, potrivit publicației Discover Wildlife.

Subiectul nu este nou. De zeci de ani, oameni din Anglia, Scoția și Țara Galilor spun că au văzut animale neobișnuit de mari, asemănătoare unor pantere.

Până în prezent, însă, existența unei populații stabile de feline mari în libertate nu a fost demonstrată definitiv.

În ultimul material dedicat fenomenului, publicat de BBC Wildlife Magazine prin Discover Wildlife, autorul și cercetătorul Rick Minter susține că relatările adunate de-a lungul anilor, imaginile, urmele și unele teste ADN merită analizate mai atent.

Minter, autorul cărții „Big Cats: Facing Britain's Wild Predators”, consideră că există indicii potrivit cărora unele feline exotice ar putea supraviețui în zone izolate ale Marii Britanii și s-ar fi adaptat treptat mediului.

Ipoteza este însă contestată și nu reprezintă, în prezent, o concluzie acceptată oficial de comunitatea științifică.

Povestea a revenit în actualitate și după o serie de observații raportate în luna august în zona Northamptonshire. O femeie a fotografiat un animal negru despre care a spus că semăna cu o panteră, iar cazul este analizat de persoane care cercetează fenomenul „big cats” din Marea Britanie.

În limbajul popular, expresia „panteră neagră” este folosită pentru feline mari cu blană foarte închisă la culoare. Din punct de vedere biologic, termenul nu desemnează o specie separată.

Leoparzii cu melanism – o variație genetică ce face blana foarte închisă la culoare – sunt adesea numiți „leoparzi negri” sau „pantere negre”.

British Big Cats Society, organizație care documentează relatările despre feline mari din Regatul Unit, susține că numeroase observații descriu animale negre, de dimensiuni mult mai mari decât o pisică domestică.

Organizația avertizează însă și asupra numărului mare de identificări greșite. Câini, pisici domestice văzute de la distanță și chiar farse au fost prezentate, de-a lungul timpului, drept dovezi ale existenței unor feline mari.

Una dintre teoriile discutate de cercetători și de organizațiile care urmăresc fenomenul este legată de schimbările legislative din anii 1970.

În 1976, Marea Britanie a introdus Dangerous Wild Animals Act, o lege care a impus reguli stricte pentru deținerea unor animale exotice periculoase. În acea perioadă, mai multe persoane din Regatul Unit aveau feline exotice ca animale de companie.

De aici a apărut ipoteza că unele animale ar fi putut fi abandonate sau eliberate ilegal în natură.

British Big Cats Society susține că a documentat, de-a lungul deceniilor, cazuri confirmate de feline exotice care au fost capturate, ucise în accidente sau descoperite în diferite zone ale Regatului Unit. Printre ele s-au numărat râși, jungle cats și alte specii exotice.

Aceste cazuri demonstrează că animale exotice au ajuns, în anumite momente, în libertate. Ele nu demonstrează însă automat existența unei populații actuale și stabile de leoparzi negri în pădurile britanice.

Susținătorii teoriei invocă mai multe tipuri de dovezi: mărturii ale martorilor, fotografii, înregistrări video, urme de labe, animale domestice ucise și, în unele cazuri, probe biologice.

Problema este că majoritatea acestor dovezi sunt dificil de verificat definitiv.

O fotografie făcută de la distanță poate distorsiona dimensiunea unui animal. Urmele pot fi confundate cu cele ale câinilor, iar imaginile video realizate în condiții de lumină slabă nu permit întotdeauna identificarea precisă a unei specii.

Chiar British Big Cats Society recunoaște că o parte dintre relatări sunt erori sau farse. Organizația a investigat în trecut inclusiv o fotografie prezentată drept dovadă a existenței unei pantere negre și a concluzionat că animalul din imagine era, de fapt, o jucărie de dimensiuni mari.

Tocmai aceste cazuri au făcut ca fenomenul să fie privit cu precauție de mulți zoologi.

Susținătorii ipotezei spun că, dacă asemenea animale există în număr foarte mic, ele ar putea evita cu ușurință contactul cu oamenii.

Felinele mari sunt, în general, animale discrete și pot fi active mai ales la lăsarea serii sau pe timpul nopții. Zonele rurale britanice includ păduri, terenuri agricole, văi și regiuni slab populate.

Dar scepticii ridică o întrebare esențială: dacă ar exista o populație stabilă de feline mari care se reproduce, de ce nu au fost găsite până acum dovezi biologice clare și repetate?

O populație permanentă ar trebui să lase în urmă ADN identificabil, cadavre, animale moarte, imagini clare realizate de camere automate și alte dovezi care să poată fi analizate independent.

Până acum, nu există o confirmare oficială a existenței unei populații de leoparzi negri care trăiește liber în Marea Britanie.

Interesul pentru subiect a crescut din nou după mai multe relatări apărute în aceeași zonă a Angliei în această vară.

Pe 18 august, Clare Hodges, o femeie din Ryehill, Northamptonshire, a spus că a văzut și fotografiat rapid un animal mare și negru în apropierea casei sale.

Potrivit relatării sale, inițial credea că aude o vulpe care obișnuia să apară în zonă. Când s-a întors, a văzut însă un animal despre care a spus că semăna cu o panteră.

Observația a venit după alte două relatări despre animale mari și negre în zone din apropiere, în iulie și august.

Persoanele care cercetează cazul analizează fotografia pentru a încerca să stabilească dacă imaginea oferă suficiente detalii pentru identificarea animalului. Până la o concluzie verificabilă, fotografia rămâne o posibilă pistă, nu o dovadă definitivă.

După zeci de ani de relatări, întrebarea rămâne aceeași: sunt toate aceste observații rezultatul unor confuzii, al unor animale domestice văzute în condiții neobișnuite și al câtorva farse?

Sau există, în anumite zone rurale ale Marii Britanii, feline exotice care au reușit să supraviețuiască fără să fie descoperite definitiv?

Noile relatări și analize au readus subiectul în atenția publicului, dar verdictul științific rămâne deschis. Deocamdată, existența unor leoparzi negri care trăiesc și se reproduc în secret în pădurile britanice este o ipoteză susținută de mărturii și dovezi discutate, nu un fapt demonstrat.