Misiune NKVD în Grecia, sprijinită de la București

Implicarea activă a României, fie ea Populară sau Socialistă, în marile acțiuni ale NKVD pentru a băga „șopârle” comuniste în alte state este o dovadă că, oricâtă independență ar fi manifestat Gheorghe Gheorghiu-Dej sau Nicolae Ceaușescu față de Kremlin, unele ordine nu se discutau, ci se îndeplineau.

Acordarea de azil fugarilor comuniști din Grecia din timpul ”dictaturii coloneilor”, după Războiul Civil din 1946 – 1949 este una dintre aceste misiuni.

O detaliază și spionii americani, într-un raport din 1950, dar o altă fațetă o găsiți și într-un material mai vechi din Evenimentul Istoric, România, bănuită de CIA de implicare în cea mai mare răpire colectivă de copii. 28.000 de minori trecuți peste graniță!

Refugiații au fost găzduiți în țara noastră până în 1974, dar organizațiile de care vorbesc spionii americani în 1950 erau menite maim ult să controleze comunitatea grecească decât să sprijine rezistența subversivă.

”Până în 1974”, asta înseamnă că operațiunea s-a derulat și după ce Nicolae Ceaușescu a preluat puterea la București, dar apetitul său pentru partidele comuniste din exil îl știam deja - Nicolae Ceaușescu, misiune NKVD împotriva dictatorului Franco. La Pasionara, simbolul feminin al comuniștilor spanioli, decorată la București.

Eleftheris Apostolu este pseudonimul reprezentantului Guvernului Grec „Liber” la București.

Sediul oficial al acestei reprezentanțe din România se află pe strada Ana Ipătescu, în clădirea ocupată anterior de Legația Japoniei. Organizația publică un ziar numit Elas Press și este, de asemenea, responsabilă de pregătirea materialelor pentru emisiunile în limba greacă.

Programele radio sunt transmise către Grecia în cadrul emisiunii intitulate „Grecia Liberă”. Stația de emisie folosită se află la Timișoara. Printre cei care au vorbit în emisiunile „Grecia Liberă” s-au numărat Eleftheris Apostolu și un anume Ghiorgiadis, student născut la Sulina. Au existat și emisiuni în limba greacă la Radio București, însă acestea erau destinate în principal populației grecești din România.

Comitetul Democrat Grec este noul nume dat organizației EAM din România. Schimbarea denumirii a fost făcută în vara anului 1949, când mulți greci care locuiau în România ezitau să adere la EAM. Se presupune că organizația Comitetul Democrat Grec reunește întreaga populație grecească din România.

Sediul organizației Comitetul Democrat Grec din București se află la etajul al doilea al unei clădiri de pe strada Doamnei nr. 2. Cele mai importante trei persoane din organizație sunt:

a. Toma Gheorghiu, secretar general, domiciliat pe strada Roselor nr. 14 din București. Gheorghiu are aproximativ 45 de ani, este în prezent căsătorit cu o rusoaică din Basarabia și a fost muncitor feroviar la Constanța.

b. Simos Simu este șeful „itinerant” al propagandei. Simu are doi frați. Unul folosește numele Simeonescu și este inspector al Gospodăriilor de Stat. Simeonescu a organizat anterior fermele colective din Dobrogea, iar înainte de aceasta fusese angajat al Băncii Comerciale (Banca Comercială), în prezent naționalizată. Cel de-al doilea frate al lui Simu folosește numele Simeon Simeon și este profesor de liceu la Constanța.

c. Iani Andriade conduce organizația din Constanța și are birouri pe strada I. V. Stalin nr. 105 (fosta stradă Carol).