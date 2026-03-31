Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof

Mirel Curea nu a fost fan al lui Emil Cioran. Jurnalistul a explicat, azi, în podcastul Contrapunct, moderat de Dan Andronic, pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România, de ce nu-l consideră pe gânditorul român un filozof.

Această aversiune nu provine dintr-o ignoranță, ci din lectura integrală a operei sale. În viziunea lui Curea, Cioran este descris mai degrabă ca un personaj speculant și „șmecher”, care a reușit să impresioneze prin spectacolul ideilor, fără a construi însă o bază solidă. Un argument central în această critică îl reprezintă citarea lui Petre Țuțea, care observa cu o îngăduință prietenească faptul că marele defect al lui Cioran era incapacitatea de a se pune în paranteze, păstrând întotdeauna propriul ego în centrul reflecțiilor sale.

Chiar și atunci când aborda teme metafizice precum Divinitatea.

Titlul de filozof implică în mod necesar întemeierea unui sistem, o rigoare științifică și o structură coerentă de gândire, elemente pe care Cioran nu le-ar fi atins. Deși îi recunoaște capacitatea remarcabilă de a lansa propuneri intelectuale spectaculoase, jurnalistul susține că așa-numita „filozofie a disperării” nu constituie un curent filosofic propriu-zis.

Mai mult, Curea afirmă că anumite concepte fundamentale din tinerețea lui Cioran, precum apologia întâmplării sau trăirismul, ar fi fost preluate de la Nae Ionescu.

„Ca să fii filozof, trebuie să întemeiezi. Filozofia disperării. Asta nu e o filozofie. Filozofie este acea știință, acea preocupare. El n-a creat un sistem filozofic. E o minte importantă, dar nu e filozof.

Nu există curentul filozofic Emil Cioran. Omul vine cu propuneri. Și vine cu propuneri dintre astea spectaculoase. Adică sunt foarte spectaculoase propunerile lui. El are întâmplarea. El a făcut apologia întâmplării în tinerețea lui. Asta a ciordit-o de la Ionescu, trăirismul, că spunea că trebuie să trăiești clipa. Îi spunem trăiește clipa, dar clipa e nasoală”, a afirmat Mirel Curea.