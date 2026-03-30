Universitatea Politehnica a confirmat: Georgescu nu mai încasează salariu și nu este profesor universitar

Contractul de muncă al lui Călin Georgescu rămâne suspendat și în anul universitar 2025–2026, potrivit unui răspuns oficial al Universitatea Politehnica București. Instituția a precizat că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a mai încasat salariu din 2024, după ce a solicitat suspendarea contractului în luna noiembrie a aceluiași an.

Reprezentanții universității au confirmat că această situație se menține și în prezent, subliniind că suspendarea contractului implică automat și lipsa oricăror drepturi salariale aferente funcției didactice.

În același răspuns, instituția a făcut precizări și în legătură cu titulatura folosită de Georgescu în spațiul public. Potrivit evidențelor oficiale, acesta deține funcția de lector universitar doctor, nu pe cea de profesor universitar, așa cum s-a prezentat în anumite contexte.

Universitatea a atras atenția că utilizarea titlului de „profesor universitar” nu corespunde poziției academice recunoscute oficial.

Datele furnizate anterior de Politehnica București arată că, în perioada octombrie 2022 – noiembrie 2024, Georgescu a desfășurat activitate didactică cu normă întreagă, respectiv 16 ore pe săptămână, în cadrul Universitatea din Pitești. Instituția a precizat că acesta a participat la cursuri și a fost remunerat conform postului ocupat.

Printre disciplinele predate s-au numărat cursuri opționale precum „Factori de risc, depoluare și refacerea mediului” și „Gestiunea integrată a deșeurilor”, adresate studenților din anii terminali.

Ultima declarație de avere, depusă în 2024, indica faptul că veniturile lui Călin Georgescu proveneau exclusiv din activitatea didactică, în sumă de aproximativ 72.000 de lei anual. În lipsa acestui salariu, situația financiară actuală ridică semne de întrebare.

Întrebat recent, într-un interviudin ce surse se întreține, Georgescu a oferit un răspuns evaziv: „Dumnezeu ne ține pe toți”.

Conform documentelor depuse la înscrierea în cursa prezidențială din 2024, Georgescu deține, împreună cu soția, un teren intravilan în județul Brașov, precum și un autoturism fabricat în 2022. Totodată, acesta a declarat economii totale de aproximativ 264.000 de euro în conturi bancare. Declarația de avere a indicat însă o singură sursă de venit – salariul din mediul universitar.

Pe de altă parte, date apărute în spațiul public și în anchete oficiale indică existența unor posibile surse alternative de venit. Într-un dosar instrumentat de Parchetul General, procurorii susțin că Georgescu ar fi primit sume de bani în numerar, în cadrul unor întâlniri repetate cu Horațiu Potra, în perioada mai–noiembrie 2024.

Potrivit informațiilor din anchetă, aceste sume ar fi fost de aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare întâlnire. În paralel, investigații jurnalistice au scos la iveală și alte tranzacții imobiliare atribuite familiei Georgescu, inclusiv achiziții de terenuri și locuințe în ultimii ani, care nu se regăsesc integral în declarațiile oficiale.