Monden

Mihai Goțiu neagă zvonurile privind despărțirea de Ana Ciceală. Mesajul fostului senator

Mihai Goțiu neagă zvonurile privind despărțirea de Ana Ciceală. Mesajul fostului senator
Zvonurile despre o presupusă despărțire între Mihai Goțiu și candidatul la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, au fost demontate de politician. El a explicat că nu s-a despărțit de partenera sa și a dat asigurări că, după încheierea campaniei, va oferi detalii despre presiunile politice la care aceasta a fost supusă.

Mihai Goțiu, despre legătura cu Ana Ciceală

Politicianul a afirmat că vrea să oprească răspândirea informațiilor false, subliniind că Ana Ciceală rămâne în cursa electorală și că relația lor nu a fost afectată de zvonurile vehiculate în media.

„Proaste surse mai aveți, măi (ne)Realitatea TV! Mai de dimineață mă trezesc cu întrebări de la prieteni/cunoscuți îngrijorați că m-aș fi despărțit de Ana. Nu chiar mulți, că prietenii/cunoscuții mei doar din greșeală ajung pe la tristețea aia de televiziune (ne)Realitatea. Dar, înainte să apuce să se îngrijoreze foarte mulți, vă zic că NU, nu m-am despărțit de Ana Ciceală. Mai avem mult de trăit împreună. Ahh… da: și Ana NU se retrage din cursa pentru Primăria București. E drept, ăsta e motiv de îngrijorare. Dar nu pentru noi. Ci pentru cei care inventează asemenea bazaconii de la un capăt la altul”, a scris el pe Facebook.

Goțiu a adăugat că va oferi noi detalii începând de luni.

„Altfel, aștept cu nerăbdare să se termine alegerile, să pot ”să dau mai mult din casă” despre campania asta și presiunile din ultimele zile și săptămâni, la adresa Anei. Nu insistați acum, de luni încolo ne mai auzim însă”, a mai spus el.

Cine este candidata SENS la Primăria Capitalei

Ana Ciceală, fost consilier general al Capitalei, și-a anunțat încă din vară intenția de a candida pentru Primăria Capitalei, fiind sprijinită de două partide noi, SENS și Uniunea pentru Reforma Statului (URS).

„Îmi doresc un Bucureşti al oamenilor, al comunităţilor, al curajului, un oraş care să fie construit pe termen lung, pentru generaţiile viitoare. Voi fi un primar care stă în stradă, care ascultă cu adevărat oamenii şi care ţine cont de vocea lor. Politicienii trebuie să îi asculte pe cetăţeni, nu invers”, declara Ana Ciceală în iulie 2025.

Ana Maria Ciceală a absolvit Liceul Carol I din Craiova în 2002 și, în 2006, Facultatea de Filosofie din București, fiind admisă fără examen datorită rezultatelor obținute la olimpiade.

Ana Ciceală și Mihai Goțiu au în spate mai mulți ani de relație

Ana Ciceală este într-o relație cu Mihai Goțiu, activist de mediu și jurnalist, fost senator în Parlamentul României în 2016 din partea USR. Cei doi au împreună o fetiță în vârstă de aproape șase ani.

Partenerul candidatei a devenit cunoscut public după ce a fost filmat ațipind în plen, motiv pentru care a explicat că era foarte obosit din cauza nopților și zilelor pierdute în Camera Deputaților, unde protestase împreună cu colegii față de adoptarea Ordonanței de Urgență 13.

În 2017, Mihai Goțiu a depus plângere penală după ce a fost agresat de sociologul Mirel Palada. În 2021, el a fost audiat de DNA ca martor în dosarul tăierilor ilegale de păduri din Munții Gurghiului, ca urmare a unei sesizări penale depuse de el cu un an înainte.

Nemulțumită de administrația Negoiță și de tăierile spațiului verde din cartier, Ana Ciceală a decis în 2015 să demisioneze din corporație și să se alăture Asociației Salvați București, fondată de Nicușor Dan.

