Medicii de pe ambulanță, bătuți și amenințați cu toporul. Două atacuri într-o singură noapte

Medicii de pe ambulanță, bătuți și amenințați cu toporul. Două atacuri într-o singură noapte
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în noaptea de 21 februarie, în timp ce încercau să acorde ajutor pacienților, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Medicii și personalul auxiliar au fost loviți, insultați și chiar amenințați cu un topor, în două incidente separate care au necesitat intervenția poliției.

Primul caz a fost înregistrat la ora 00:32, într-o localitate din raionul Nisporeni. Ambulanța a fost chemată pentru a acorda ajutor unui tânăr de 17 ani, implicat într-un conflict într-un bar.

Potrivit informațiilor oferite de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, echipa medicală a intervenit rapid și a început examinarea pacientului. În timpul evaluării, însă, adolescentul a devenit agresiv, a adresat injurii și a atacat personalul medical.

Ambulanta Tragedie

Ambulanță. Sursa foto: www.facebook.com/CNAMUP

Acesta l-a lovit cu pumnul în față pe șoferul ambulanței, apoi l-a lovit cu piciorul în abdomen. Situația a degenerat rapid, iar la fața locului a fost solicitată intervenția poliției pentru a calma spiritele și a asigura siguranța echipajului.

Agresiune cu toporul într-un restaurant din Chișinău

Al doilea incident s-a produs în aceeași zi, în municipiul Chișinău. Un echipaj medical a fost chemat la un restaurant pentru doi tineri aflați în stare avansată de ebrietate.

În timpul acordării ajutorului, o tânără de aproximativ 20 de ani a devenit extrem de agresivă. Ea a insultat în repetate rânduri personalul medical, iar la un moment dat a scos un topor și a încercat să lovească un asistent medical.

Cadrul medical a reușit să îi blocheze brațul și să o deposedeze de obiectul periculos, prevenind astfel consecințe grave. Cu toate acestea, agresiunea nu s-a oprit. Tânăra a lovit ulterior cu piciorul în zona toracică o infirmieră din echipaj.

Și în acest caz, poliția a intervenit pentru a gestiona situația și a documenta faptele.

Medici ambulanță, agresați

Sursa foto: CNAMUP

Apel la respect pentru salvatori

Reprezentanții CNAMUP subliniază că asemenea acte de violență sunt extrem de grave și afectează nu doar siguranța personalului medical, ci și capacitatea acestuia de a salva vieți.

Instituția amintește că agresarea verbală sau fizică a cadrelor medicale este sancționată de lege și face apel la responsabilitate și respect din partea cetățenilor. Medicii de pe ambulanță intervin în situații-limită, adesea sub presiune și în condiții dificile, iar orice formă de violență poate pune în pericol atât echipajul, cât și pacientul care are nevoie de ajutor urgent.

