Sute de meciuri de fotbal, baschet, hochei sau tenis sunt organizate în fiecare zi în Rusia și în alte state din Europa de Est și Asia, însă nu au nimic în comun cu sportul de performanță. Fără spectatori, fără competiție reală și fără miză, aceste partide sunt create exclusiv pentru a alimenta platformele de pariuri online. Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „betting farms” („fabrici de pariuri”), a fost documentat de investigațiile realizate de Bellingcat și publicația norvegiană Josimar, citate de Il Post.

Partidele se dispută în hale industriale, depozite, săli de sport sau pe terenuri improvizate. Nu există spectatori, iar arbitrii sunt necunoscuți sau lipsesc complet.

Meciurile sunt transmise live pe platforme precum 1xBet, 22Bet și alte site-uri de profil, iar utilizatorii pot paria în timp real pe aproape orice fază a jocului.

Potrivit Bellingcat, într-o singură zi din septembrie 2024 au fost identificate aproape 1.300 de meciuri de „short football” difuzate de 1xBet. Spre comparație, un sezon complet din Serie A cuprinde doar 380 de partide.

Investigațiile arată că nivelul competiției este aproape inexistent. Jucătorii se deplasează lent pe teren, nu sărbătoresc golurile și, în unele cazuri, schimbă tricourile la pauză pentru a evolua în echipa adversă.

Multe dintre formații folosesc denumiri fictive sau nume foarte asemănătoare cu cele ale unor cluburi cunoscute, ceea ce poate crea impresia unor competiții autentice.

Potrivit investigațiilor, o parte dintre participanți sunt fotbaliști amatori recrutați și plătiți pentru a evolua ore întregi.

Un tânăr din Rusia a declarat pentru revista Josimar că primea echivalentul a aproximativ 25 de euro pe zi pentru cinci ore de joc și că organizatorii i-au cerut să nu înscrie niciodată mai mult de cinci goluri într-un meci.

Jurnaliștii au remarcat și prezența unor persoane care păreau minore în timpul transmisiunilor. Totodată, investigațiile nu au putut stabili dacă toți participanții știau că imaginile sunt folosite pentru platforme de pariuri.

Oferta acestor platforme depășește cu mult sporturile clasice.

Printre evenimentele disponibile se numără curse de bile, jocuri asemănătoare hocheiului de masă, baschet pe masă, competiții de cricket și baseball la nivel amator, dar și curse de melci, despre care investigațiile sugerează că au fost organizate în Vietnam.

Toate aceste competiții sunt create special pentru a alimenta permanent secțiunile de pariuri live.

Platformele de pariuri nu organizează direct aceste competiții. Ele cumpără drepturile de difuzare de la companii specializate, multe dintre acestea fiind înregistrate în Cipru.

Aceste firme produc în mod constant conținut destinat exclusiv industriei jocurilor de noroc, astfel încât utilizatorii să aibă permanent evenimente pe care să poată paria.

Experții citați de Bellingcat susțin că aceste meciuri nu reprezintă principala sursă de venit pentru operatori. Rolul lor este să mențină utilizatorii conectați la platformă și să îi direcționeze ulterior către sloturi și jocuri de cazino, considerate mult mai profitabile decât pariurile sportive.

1xBet, companie fondată în Rusia și înregistrată în Cipru, este una dintre cele mai cunoscute platforme asociate cu acest model de afaceri.

De-a lungul anilor, compania a sponsorizat cluburi importante precum Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea și Tottenham. În 2019, mai multe parteneriate au fost întrerupte după apariția unor investigații care au arătat că platforma oferea inclusiv pariuri pe lupte între cocoși și alte activități controversate.

Deși este interzisă în numeroase state, inclusiv în Rusia și Italia, platforma continuă să fie accesibilă prin intermediul unor domenii alternative sau prin utilizarea serviciilor VPN.