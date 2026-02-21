Social

Măsurile cerute de Rogobete, după agresarea a doi medici: Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac

Măsurile cerute de Rogobete, după agresarea a doi medici: Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul placSursa foto: Freepik
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă că violența împotriva medicilor și asistenților nu va fi tolerată și că cei care ridică mâna asupra unui medic sau asistent atacă siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților.

„Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți.

Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată! Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon.

Nu se face atacând pe cel care îți salvează viața ție sau aproapelui tău. Siguranța personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătății. Îi înțeleg, le cunosc presiunea, știu în ce condiții muncesc și nu voi accepta ca, pe lângă epuizare și responsabilitate uriașă, să fie expuși și violenței fizice”, a transmis ministrul, pe Facebook.

Alexandru Rogobete, cereri către managerii spitalelor

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete. Sursa foto: Facebook/Ministerul Sănătăţii - România

Rogobete a precizat că le va solicita managerilor unităților sanitare să ia măsuri urgente pentru prevenirea agresiunilor: „Solicit public tuturor managerilor unităților sanitare: să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție; să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control; să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor. Spitalul nu este gară.

Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți. În paralel, cred că trebuie să punem mai mult preț pe informare, educație și responsabilitate publică. Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog și prin încredere în echipele medicale”.

Incidente recente în spitale

Ministrul  a mai spus că cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii: „Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii”.

Mesajul lui Rogobete vine după ce, vineri seara, un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. De asemenea, la începutul săptămânii, un alt medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu a fost agresat.

Departamentul pentru Situații de Urgență: Există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieți

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că lovirea unui medic în timpul resuscitării sau al unei intervenții critice reprezintă un act de gravitate extremă. „Departamentul pentru Situații de Urgență a primit cu profundă îngrijorare informațiile privind cele două cazuri recente în care medici aflați în serviciu, în Unități și Compartimente de Primiri Urgențe, au fost agresați în timp ce acordau îngrijiri medicale de urgență.

În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii , există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieți. Orice gest violent într-un astfel de moment nu lovește doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical și șansa la supraviețuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenției”, se arată în comunicatul DSU.

