Mașina de spălat vase trebuie aleasă cu mare atenție. Ce caracteristici definesc performanța

Mașina de spălat vase poate părea o investiție inutilă și cheltuială considerabilă la început, însă această investiție se dovedește rapid eficientă prin economii de timp, apă și energie. Mașina aduce un plus important de confort în viața de zi cu zi, asigurând curățarea și igienizarea eficientă a veselei, cu efort minim.

Modelele moderne sunt dotate cu funcții avansate care simplifică utilizarea și sporesc performanțele de curățare. Alegerea corectă depinde însă de mai mulți factori tehnici și practici, pe care specialiștii în electrocasnice ai Institutului Good Housekeeping i-au analizat în detaliu pentru a veni în sprijinul consumatorilor.

Ce caracteristici definesc. Eficiența în curățare: Un criteriu esențial în testarea acestor aparate este capacitatea lor de a curăța eficient vasele, indiferent de gradul de murdărie. Cele mai bune modele elimină resturile alimentare persistente – de la grăsimi și amidon la alimente uscate – fără a necesita pre-clătirea manuală.

Funcții inteligente și adaptabilitate: Producătorii integrează tot mai frecvent funcții smart, inclusiv conectivitate Wi-Fi, monitorizare de la distanță sau reîncărcarea automată a detergentului. De asemenea, flexibilitatea interioară contează: rafturile reglabile, suporturile pentru obiecte speciale și tăvile suplimentare permit organizarea eficientă a spațiului interior.

Un aparat eficient energetic contribuie atât la protecția mediului, cât și la scăderea costurilor facturilor lunare. Este recomandată verificarea certificării Energy Star și a opțiunilor de spălare economică.

Nivelul de zgomot: Deși niciun model nu este complet silențios, cele mai performante funcționează la sub 40 dBA – un nivel abia perceptibil în spațiul domestic.

Dimensiuni și tip de instalare: Standardul pentru majoritatea bucătăriilor este modelul încorporabil de 24 de inci, însă pentru spațiile reduse există și variante compacte de 18 inci sau mașini portabile, cu montare simplificată. De asemenea, mașinile de spălat vase de tip blat pot fi o soluție pentru garsoniere sau locuințe cu spațiu limitat.

Materialul cuvei interioare: Oțelul inoxidabil este, în general, preferat datorită capacității sale de a menține căldura, de a rezista petelor și de a avea o durabilitate ridicată. Deși unele modele mai accesibile utilizează plastic, tendința este către cuve din inox.

Configurația rafturilor: Trei rafturi, dintre care unul superior dedicat tacâmurilor, sunt tot mai frecvent întâlnite. Flexibilitatea acestora – prin elemente pliabile, rabatabile sau detașabile – permite curățarea vaselor voluminoase sau de forme neregulate.

Printre opțiunile utile se numără:

Auto/Inteligent – ajustarea automată a resurselor în funcție de nivelul de murdărie;

Intensiv – potrivit pentru tigăi sau vase de gătit;

Rapid – curățare în regim scurt, ideal pentru situații urgente;

Clătire rapidă – previne uscarea resturilor până la încărcarea completă;

Uscare accelerată – reduce umiditatea reziduală;

Pornire întârziată – permite programarea spălării la o oră convenabilă;

Igienizare – ciclu cu temperatură ridicată, recomandat în cazuri de boală;

Pentru articole delicate – pentru porțelan fin sau sticlă fragilă;

Spălare la jumătate – optimizează consumul în cazul încărcăturilor parțiale.

Comenzile tactile moderne sunt mai ușor de întreținut decât butoanele tradiționale. Modelele cu panou de control ascuns oferă un aspect minimalist și se integrează estetic în mobilier, fiind frecvente la aparatele din gama premium.

Funcții de siguranță: Blocarea pentru copii este o dotare importantă în familiile cu cei mici, împiedicând modificarea accidentală a setărilor sau pornirea aparatului.

Care sunt cele mai fiabile mărci: Conform testelor de specialitate efectuate de Institutul Good Housekeeping, brandurile LG, Miele, Bosch și GE Profile se remarcă prin fiabilitate, eficiență și funcționalitate. Acestea oferă soluții performante în ceea ce privește curățarea, uscarea, consumul redus de resurse, precum și o utilizare intuitivă, scrie goodhousekeeping.com.