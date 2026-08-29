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Marina britanică a urmărit nave rusești timp de 72 de ore, în apropierea Canalului Mânecii

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Marina britanică a urmărit nave rusești timp de 72 de ore, în apropierea Canalului Mâneciiroyal navy / sursa foto: Royal Navy
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Din cuprinsul articolului

Marina Regală britanică a desfășurat o operațiune de 72 de ore pentru monitorizarea unor nave rusești care au traversat apele aflate în zona de responsabilitate a Regatului Unit, din Marea Nordului spre Canalul Mânecii. Misiunea, anunțată sâmbătă, 29 august, a implicat trei nave de război britanice și un elicopter Merlin.

Operațiunea are loc pe fondul creșterii activității navale rusești în apropierea apelor britanice. Date publicate anterior de Royal Navy arată că operațiunile de monitorizare a activității rusești au crescut cu 25% în primele șapte luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul trecut.

Patru nave, urmărite din Marea Nordului spre Canalul Mânecii

Navele britanice HMS Duncan, HMS St Albans și HMS Severn au folosit radare și alți senzori pentru a urmări două nave ale Marinei ruse și două cargouri aflate sub sancțiuni.

Printre acestea s-a aflat distrugătorul rusesc Admiral Levchenko, care escorta navele comerciale General Skobelev și Sparta. Un elicopter Merlin, lansat de pe HMS St Albans, a extins supravegherea grupului naval în timp ce acesta se apropia de Strâmtoarea Dover.

nava marina regala urmarind nava rusia

nava marina regala urmarind nava rusia / sursa foto: Royal Navy

Potrivit informațiilor publicate de Royal Navy, monitorizarea britanică a fost ulterior predată unui aliat NATO în apropierea coastelor Franței.

Rusia a trimis propria fregată

În timpul operațiunii, Rusia a desfășurat și fregata Neustrashimy pentru a asigura protecția transportului. Autoritățile britanice au atras atenția în mod repetat asupra folosirii unor nave comerciale sancționate în cadrul așa-numitei „flote din umbră”, rețeaua de vase utilizată pentru transportul de mărfuri rusești și pentru evitarea restricțiilor internaționale.

Primul Lord al Mării, generalul Sir Gwyn Jenkins, a declarat că nu există „loc pentru complacere” în fața activității acestor nave, despre care autoritățile britanice susțin că reprezintă un risc pentru securitatea Regatului Unit.

Activitatea navală rusă, în creștere în apropierea Regatului Unit

Noua operațiune vine după o perioadă intensă pentru Marina Regală britanică. În luna iulie, nave și elicoptere britanice au petrecut 21 de zile monitorizând activitatea rusă în apele britanice și în Atlanticul de Nord.

Royal Navy a precizat anterior că a activat mai multe nave pentru a urmări deplasările navelor de război, submarinelor și vaselor comerciale rusești. Potrivit datelor britanice, numărul operațiunilor de monitorizare a crescut cu 25% în primele șapte luni ale anului 2026.

Monitorizarea navelor rusești în apropierea Regatului Unit a devenit astfel o operațiune tot mai frecventă pentru forțele navale britanice, în contextul tensiunilor persistente dintre Rusia și statele NATO și al războiului din Ucraina.

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